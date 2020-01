Quatro dos sete presos que fugiram de cadeia pública de Alta Floresta no MT são recapturados

Por G1 MT 20/01/2020 16h53 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Quatro dos sete presos que fugiram a Cadeia Pública de Alta Floresta, a 800 km de Cuiabá, na semana passada, foram recapturados. Um dos fugitivos foi preso logo após a fuga. Os outros três foram localizados no Bairro Cidade Bela, na madrugada desta segunda-feira (20). Leia mais>: Divulgado as fotos dos foragidos da cadeia de Alta Floresta (MT) A polícia ainda busca outros três detentos que continuam foragidos. Os sete estavam tomando banho de sol na quinta-feira (16), serraram a grade que fica na parte de cima e conseguiram sair pelo prédio da delegacia, que fica próximo.

