Quatro municípios do Pará declaram situação de emergência devido às fortes chuvas

Segundo a Defesa Civil, não houve mortes e foi descartada hipótese de rompimento de barragens clandestinas na região de Paragominas. No município, onze bairros que sofrem influência do rio Uraim foram afetados.

Segundo o major, o acolhimento é realizado pelas prefeituras e o apoio operacional e de levantamento de dados é feito com ajuda da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros Militar.

duas famílias desabrigadas e 40 desalojadas, em Parauapebas; duas famílias desabrigadas e 13 desalojadas em Paragominas; nove famílias desabrigadas e uma desalojada em Cachoeira do Arari; e 3,2 mil pessoas desalojadas em São Geraldo do Araguaia.

Segundo a Defesa Civil do Pará, está sendo feito levantamento do número de famílias desabrigadas. Até então, os números apontam:

Os municípios de Cachoeira do Arari, Paragominas, Parauapebas e São Geraldo do Araguaia decretaram situação de emergência devido às fortes chuvas.

Segundo a Defesa Civil do Pará, está sendo feito levantamento do número de famílias desabrigadas.

