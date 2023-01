Quatro pessoas morrem após carro ser esmagado por caminhão

(Foto: CPRv/Divulgação) – Quatro pessoas morreram na manhã de quinta-feira (5) após o carro em que elas estavam colidir contra um caminhão tanque na MGC-135, na zona rural do município de Curvelo, na Região Central de Minas Gerais.

O acidente foi registrado pelas câmeras da concessionária Eco-135, que administra o trecho, por volta das 6h.

Conforme a 14ª companhia da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) de Curvelo, que atendeu a ocorrência, um veículo Prisma, com placas de Taboão da Serra (SP), trafegava no sentido Norte da rodovia, quando o motorista, de 23 anos, tentou fazer uma ultrapassagem na altura do km 595, perdeu o controle da direção e bateu de frente com o caminhão que vinha no sentido contrário. Chovia no momento do acidente.

Com o forte impacto da colisão, o automóvel foi esmagado pelo caminhão. Conforme checado pela reportagem junto ao Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv), as outras vítimas eram dois homens, de 20 e 28 anos. Uma mulher que também estava no automóvel não teve a idade confirmada.

Todos já estavam mortos quando os militares chegaram ao local. O motorista do caminhão, de 46 anos, não ficou ferido.

Para fazer os trabalhos de resgate, a rodovia foi parcialmente interditada às 7h, sendo liberada por volta das 12h.

A Polícia Civil também esteve no local para perícia. Após o término dos trabalhos, os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML) de Curvelo. Ainda não há informações sobre possível grau de parentesco entre as vítimas. (Com informações do Correio Braziliense).

