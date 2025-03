Quatro são presos por homicídio de adolescente grávida em Cuiabá (MT); veja vídeo

Foto: Reprodução | A Polícia Civil já prendeu quatro pessoas suspeitas do homicídio de Emilly Azevedo Sena, de 16 anos, que estava grávida de nove meses e teve o bebê retirado do ventre. De acordo com a Polícia Civil, o corpo da vítima foi encontrado em uma cova rasa na casa de um dos suspeitos na manhã desta quinta-feira (13), no bairro Jardim Florianópolis, em Cuiabá.

De acordo com as informações, os quatro suspeitos são da mesma família. Uma das suspeitas, identificada como Nataly Hellen Martins Pereira, foi presa na noite dessa quarta-feira (12), após dar entrada no Hospital Santa Helena com um bebê, afirmando ter dado à luz em casa. O outro suspeito já identificado trata-se do cozinheiro Christian Albino Cebalho de Arruda.

O corpo de Emilly foi encontrado na casa do cunhado de Nataly. A adolescente foi morta após ser atraída para uma “cilada”, acreditando que receberia doações de roupas de criança.

Vídeo é possível ver o momento em que dois dos suspeitos chegam à Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A princípio, ambos alegaram desconhecimento do crime e disseram cuidar apenas da limpeza da cena do crime.

“É um caso que, claramente, não foi feito por uma só pessoa. Por isso, nós temos quatro conduzidos e os delegados engajados no caso irão individualizar para posterior audiência de custódia”, afirmou o delegado Caio Alexandre.

O quarteto pode responder pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, seguido de ocultação de cadáver e tentativa de fraude de registro civil.

Fonte: RD News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/03/2025/15:57:03

