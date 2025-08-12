Quatro suspeitos são presos com drogas em Uruará (PA)

(Foto: Reprodução) – Quatro suspeitos foram presos com drogas, em Uruará (PA). A ação ocorreu durante rondas na noite desta segunda-feira (11/08), na Agrovila Planalto (KM 152), quando a guarnição da PM inicialmente encontrou dois suspeitos.

– A dupla de usuários, estava saindo do ponto de venda de drogas conhecido na comunidade como “Lojinha”.

Com eles foram encontrados papelotes de entorpecentes.

– Os militares então cercaram o local e, e sobre uma mesa, localizaram diversos papelotes de drogas.

– Mais dois suspeitos estavam no interior da residência, incluindo “João Vitor”, preso recentemente pelo mesmo crime.

– Ao todo, foram apreendidos 39 papelotes de crack, 9 papelotes de maconha, R$ 171,50 em dinheiro, um celular, centenas de saquinhos plásticos usados para embalar drogas, além de uma motocicleta Pop 100 vermelha.

– Todos os envolvidos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil de Uruará (PA).

Fonte: Uruará Viraliza /Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/08/2025/16:42:38

