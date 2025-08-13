Queda de avião em Novo Progresso: vítimas são identificadas, aeronave saiu da Bolívia com destino a garimpo

Rondoniense Cláudio Pinto de Freitas, de 45 anos, morador de Ministro Andreazza e José Eneron da Silva Telles, de 31 anos, natural do Paraná – Divulgação/G1

A Polícia Civil informou que o avião que caiu no dia 30 de julho em uma área de mata fechada em Novo Progresso, no sudoeste do Pará, havia partido da Bolívia com destino a um garimpo na região. As duas pessoas a bordo morreram no acidente.

Leia mais- PM localiza destroços de avião e restos mortais em área isolada de Novo Progresso

As vítimas foram identificadas como Claudio Pinto de Freitas, 45 anos, natural de Rondônia, e o paranaense José Eneron da Silva Telles, de 31 anos. A suspeita é que a aeronave tenha caído no mesmo dia da decolagem, pegando fogo após o impacto com o solo.

Os destroços e ossadas humanas só foram localizados no último domingo (10), após dias de buscas realizadas por equipes da Polícia Militar e Civil. Segundo o boletim de ocorrência, o acesso ao local foi extremamente dificultado por terreno acidentado e vegetação densa, impossibilitando a remoção imediata dos restos mortais e da fuselagem.

O Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa) foi notificado e deverá enviar uma equipe para apurar as causas do acidente. A Polícia Científica informou que deslocará um perito até a área e que os restos mortais serão encaminhados a Santarém para perícia.

A Polícia Militar relatou indícios de que a cena do acidente foi alterada, com árvores cortadas por motosserra e marcas compatíveis com pouso de helicóptero. Questionada, a Polícia Civil não confirmou se havia carga ilícita a bordo nem revelou o garimpo de destino. As investigações seguem a cargo da delegacia de Moraes Almeida, que já solicitou perícias e está colhendo depoimentos de testemunhas.

Fonte: Jornal Folha do Progresso/G1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/08/2025/08:26:34

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...