Queda de avião militar deixa 46 mortos no Sudão

Foto: Reprodução- X | O acidente ocorreu próximo ao aeroporto militar de Wadi Sayidna, no norte da cidade.

Um avião Antonov do Exército do Sudão caiu em uma área residencial de Omdurman, na terça-feira (25), resultando na morte de 46 pessoas, segundo comunicado do estado de Cartum. O acidente ocorreu próximo ao aeroporto militar de Wadi Sayidna, no norte da cidade.

O Exército sudanês confirmou que militares e civis morreram no incidente, mas não forneceu detalhes adicionais. Testemunhas relataram ter ouvido uma forte explosão e viram vários prédios danificados após a queda da aeronave.

Entre os mortos, está o major-general Bahr Ahmed, um comandante sênior em Cartum, que anteriormente liderou o Exército na capital. Informantes militares apontam para uma falha técnica como a causa da catástrofe.

O acidente também causou cortes de energia nos bairros próximos. Equipes de emergência resgataram dez feridos, incluindo crianças, e os encaminharam para um hospital próximo.

A queda do avião ocorre em meio ao conflito entre o Exército sudanês e as Forças de Apoio Rápido (FAR), que disputam o controle de Cartum desde abril de 2023. A guerra, que opõe o general Abdel Fatah al-Burhan, líder do Exército, ao general Mohamed Hamdan Daglo, chefe das FAR, já matou dezenas de milhares de pessoas, deslocou mais de 12 milhões e gerou uma grave crise de fome no país.

A Sudanese military Antonov aircraft crashed in Omdurman, north of Khartoum, on Tuesday evening, killing the crew and several military personnel on board. Eyewitnesses said at least five civilians on the ground were also killed and dozens injured when debris from the plane struck… pic.twitter.com/PS733snFLg

