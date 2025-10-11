Queda de avião na Austrália faz 3 vítimas; duas eram um casal com filhos

Foto:© X | Andrew e Julianne Connors, marido e mulher, de 55 e 54 anos, respectivamente, deixam para trás dois filhos na casa dos vinte anos. A terceira vítima era um amigo próximo do casal.

Três pessoas morreram na manhã deste sábado após a queda de um avião de pequeno porte no Aeroporto de Shellharbour, na Austrália.

A aeronave decolou por volta das 10h (horário local) e, pouco depois, caiu e pegou fogo.

O inspetor-chefe responsável pela investigação, Aaron Wunderlich, explicou em coletiva de imprensa que se tratava de um avião privado com destino à cidade de Bathurst, a cerca de 200 quilômetros de Sydney. A bordo estavam três adultos, todos de idades próximas — as três vítimas fatais.

Na conferência, Wunderlich afirmou que a polícia ainda trabalhava para identificar os passageiros e não forneceu detalhes. Mais tarde, porém, duas das vítimas foram identificadas.

Tratava-se de Andrew e Julianne Connors, marido e mulher, de 55 e 54 anos, respectivamente.

“Ele era uma daquelas pessoas que fazia tudo o possível para ajudar os outros”, disse um amigo de Andrew, citado pelo News.com.au.

Sabe-se também que o casal deixa dois filhos, ambos na faixa dos 20 anos, e que a terceira vítima era um amigo próximo da família.

O filho de Andrew e Julianne chegou ao local pouco depois do acidente, preocupado por não ter notícias dos pais há algum tempo — ele ainda não sabia da queda do avião.

altitude rapidamente e atingido a pista de frente, incendiando-se em seguida.

“O avião saiu da pista e subiu a cerca de 30 metros de altitude. Ao chegar a esse ponto, testemunhas relataram que a aeronave mergulhou com a asa esquerda para baixo e atingiu a pista”, relatou Wunderlich.

Imagens do acidente, descrito como “terrível” e “assustador”, mostram o avião praticamente destruído pelas chamas, restando apenas a cauda branca com uma faixa azul.

Devido à gravidade do ocorrido, Wunderlich recomendou que todos os profissionais

