Queda de helicóptero mata ministro do Interior da Ucrânia e outras 15 pessoas

Destroços de helicóptero que caiu na Ucrânia são vistos ao lado de creche, nos arredores de Kiev, em 18 de janeiro de 2023. — Foto: Daniel Cole/ AP

Há três crianças e outras autoridades entre as vítimas. Ainda não se sabe se foi um ataque da Rússia ou um acidente.

A queda de um helicóptero nos arredores de Kiev, na Ucrânia, nesta quarta-feira (18), matou o ministro do Interior do país, Denys Monastyrsky, e outras 15 pessoas, entre elas três crianças.

Até a última atualização desta notícia, ainda não se sabia se a queda foi um acidente ou ocorreu por conta de um ataque russo, o que tem sido comum na região.

Mas o governo ucraniano confirmou a morte do ministro de Interior na queda. O cargo é um dos mais importantes do país – o chefe da pasta é o responsável pelas Forças Armadas e, por isso, uma das principais peças na guerra na Ucrânia.

Além de Monastyrsky, estavam no helicóptero o vice-ministro do Interior, Yevhen Yenin, e o secretário de Estado do Ministério de Assuntos Internos, Yuriy Lubkovych. Ambos também morreram;

Três crianças estão entre as vítimas, segundo o governador da região de Kiev, Oleksiy Kuleb;

Elas estavam em uma creche que foi atingida pelo helicóptero durante a queda, também de acordo com o governo local;

Dos 16 mortos, nove estavam a bordo do helicóptero e outros sete, próximos ao local da queda – a maioria crianças e funcionários da creche;

Outras 30 pessoas ficaram feridas, 12 delas crianças, ainda segundo o governo local;

Inicialmente, o governo ucraniano havia dito que o número de mortos era de 18 pessoas.

A queda ocorreu no início da manhã em um bairro residencial de Brovary, município a 25 quilômetros do centro de Kiev. A capital ucraniana e os arredores têm sido alvo constante de bombardeios russos desde o fim do ano passado.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zenlensky, chamou o caso de “uma terrível tragédia”.

“A dor é indescritível”, disse Zelensky, que havia nomeado Monastyrsky no início de seu governo.

O helicóptero era do modelo Super Puma, de fabricação francesa, e pertencia ao governo da Ucrânia.

A agência de inteligência da Ucrânia informou que abriu uma investigação para apurar as causas da queda e disse que, por enquanto, considera as seguintes hipóteses:

Violação das regras de voo;

Mau funcionamento técnico do helicóptero;

Ações intencionais para destruir um veículo.

A aeronave atingiu parte da creche e de um muro ao cair, segundo relatos de moradores. A queda causou uma forte explosão.

“Vimos pessoas feridas, vimos crianças. Havia muito nevoeiro aqui, tudo estava espalhado ao redor. Ouvimos gritos e corremos em direção a eles”, disse à agência de notícias um morador de 17 anos identificado apenas como Glib.

“Pegamos as crianças e as passamos por cima da cerca, longe do berçário porque estava pegando fogo, principalmente no segundo andar”, disse ele. (Com informações do G1).

Jornal Folha do Progresso em 18/01/2023/10:27:18

