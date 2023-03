Queda de postes deixa moradores temporariamente sem energia elétrica

Chuva causou queda de um barranco, fazendo com que postes também caíssem (Foto:Via WhatsApp)

Na madrugada desta quinta-feira, 16 de março de 2023, três postes caíram na saída de Novo Progresso sentido Miritituba (em frente a Marteli Transportes), após um barranco desabar por conta das chuvas que atingiram a região.

A chuva causou a deslizamento do barranco por volta das 04h, vindo a deixar moradores de bairros como Jardim Santarém, comunidades em torno da rodovia BR 163 até Moraes Almeida (distante 100 KM de Novo Progresso) sem energia elétrica pelo menos até 12h00, quando a energia começou a ser restabelecida.

A Equatorial foi acionada para efetuar a retirada dos postes e fios que caíram no solo.

Por:Jornal Folha do Progresso em 16/03/2023/08:48:09

