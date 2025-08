Queda de raio mata 16 animais em fazenda de Rondônia

(Foto: Reprodução) – Uma descarga elétrica causada por um raio matou 16 cabeças de gado na tarde do último domingo (3), em uma propriedade rural localizada no setor Ribeirão, em Espigão do Oeste, interior de Rondônia.

O incidente ocorreu durante uma leve chuva que atingia a região no momento da tragédia.

Segundo relatos, os animais estavam no pasto quando foram atingidos diretamente pela descarga. Eles foram encontrados mortos lado a lado, o que indica que estavam agrupados no momento da queda do raio — uma situação que pode potencializar os efeitos da eletricidade.

Imagens dos animais mortos se espalharam rapidamente pelas redes sociais e por grupos de WhatsApp, chocando moradores da região e chamando a atenção para a força do fenômeno natural, mesmo durante chuvas aparentemente fracas.

O prejuízo é significativo para o dono da propriedade, que agora contabiliza as perdas no rebanho. Especialistas alertam que eventos como esse, embora raros, servem como lembrete dos riscos que as mudanças climáticas e as tempestades representam para o campo. A orientação é que, sempre que possível, os animais sejam levados para áreas com proteção, especialmente em períodos de instabilidade climática.

Esse tipo de ocorrência não é incomum em áreas rurais, onde o campo aberto e a presença de árvores isoladas podem atrair descargas atmosféricas. Rondônia, que registra altos índices de incidência de raios durante o ano, requer atenção redobrada dos produtores rurais.

Fonte: portaldotupiniquim e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/08/2025/16:15:25

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...