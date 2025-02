Quem é a noiva de Amado Batista, 51 anos mais jovem que o cantor

O cantor Amado Batista e sua noiva, Calita Franciele, compartilham momentos do relacionamento nas redes sociais antes do casamento marcado para março de 2025. (Fotos: Reprodução)

Aos 73 anos, Amado Batista está noivo da Miss Universo Mato Grosso 2024, Calita Franciele, 51 anos mais jovem

O cantor Amado Batista, de 73 anos, está prestes a oficializar sua união com a noiva, a modelo e Miss Universo Mato Grosso 2024, Calita Franciele Miranda, de 23 anos. A cerimônia está marcada para o dia 15 de março, em uma das fazendas do artista, localizada em Goiás.

Quem é Calita Franciele?

Natural de Campinápolis, no interior do Mato Grosso, Calita Franciele Miranda de Souza é bióloga formada e conquistou o título de Miss Universo Mato Grosso em 2024. Aos 23 anos, além de sua carreira como modelo, ela também atua como influenciadora digital, compartilhando momentos de sua vida pessoal e profissional nas redes sociais.

O início do relacionamento

O relacionamento entre Amado Batista e Calita Franciele teve início em junho de 2024, após um show do cantor em Campinápolis, cidade natal da modelo. Desde então, o casal tem sido visto junto em diversos eventos e viagens, demonstrando publicamente o afeto mútuo.

Confirmação pública e repercussão

Em dezembro de 2024, Calita confirmou o relacionamento por meio de suas redes sociais, declarando-se apaixonada pelo cantor. A diferença de idade de 50 anos entre o casal gerou ampla repercussão na mídia e entre os fãs de ambos.

Preparativos para o casamento

O casal está nos preparativos finais para o casamento, que ocorrerá em março de 2025. A cerimônia será realizada em uma das propriedades de Amado Batista, em Goiás, e contará com a presença de amigos próximos e familiares.

