Quem é o grande nome da Globo que morreu transando

(Foto: Reprodução) – Importante nome na direção de novelas da Globo, ele morreu enquanto transava com uma mulher

O curioso momento da morte de um grande nome da Globo voltou a viralizar nesta terça-feira (4/3) de Carnaval. Isso porque o diretor de novelas que protagoniza essa história morreu enquanto transava com uma mulher, em 1998.

A pessoa em questão é Paulo Ubiratan, que começou a trabalhar na emissora na década de 1970. Ele foi responsável pelo comando de famosas produções de televisão, como Roque Santeiro, A Próxima Vítima e Pedra Sobre Pedra.

Morte de Paulo Ubiratan

A revelação sobre o suposto momento da morte do diretor foi feita pela atriz Paula Burlamaqui.

Em entrevista ao podcast Papagaio Falante, em 2023, ela disse ter ouvido “Ele morreu transando com uma gata” e brincou que Ubiratan “Teve uma boa morte”.

Segundo matérias publicadas na época, o diretor sofreu um infarto em casa, onde estava com a então namorada, Carla Godinho.

Na época da morte, ele dirigia a novela Por Amor, protagonizada por Regina Duarte e Gabriela Duarte. Além disso, preparava o lançamento de Meu Bem Querer, trama na qual foi homenageado, no último capítulo, com a frase “Esta novela foi dedicada a Paulo Ubiratan, nosso bem querer”.

O profissional teve uma vida amorosa movimentada. Ele foi casado com a atriz Natália do Vale, nos anos 1980. No fim da década, começou um relacionamento com a jornalista Valéria Monteiro, com quem ficou até 1992 e teve uma filha, Vitória.

Um pouco após romper com Valéria, Ubiratan engatou romance com Mônica Fraga, com quem ficou por cerca de seis anos.

Fonte: Beatriz Queiroz – Google News – Metrópoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/03/2025/16:16:25

