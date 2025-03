Quem é o missionário que assumirá mandato de Eduardo Bolsonaro após licença

(Foto: Reprodução) – José Olímpio (PL-SP) deve assumir lugar de deputado caso ausência seja maior de 120 dias

O suplente Missionário José Olímpio (PL-SP) deve ser o responsável por assumir a vaga do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) na Câmara caso ele se afaste por mais de 120 dias do cargo.

Nesta terça-feira (18), Eduardo anunciou seu afastamento temporário como parlamentar para permanecer nos Estados Unidos, sob a justificativa de perseguição.

Em situações de afastamento para cargos em que a eleição ocorre pelo sistema proporcional, como acontece na Câmara e nas assembleias estaduais e distrital, a regra é que os suplentes serão os candidatos mais bem votados do partido ou da coligação logo depois daqueles que foram eleitos.

No caso de Eduardo Bolsonaro, o primeiro suplente do PL em São Paulo seria o deputado Adilson Barroso. Porém Adilson já está em exercício no lugar de Guilherme Derrite (PL), atual Secretário de Segurança Pública de São Paulo no governo Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Nesse caso, Olímpio, que que recebeu 61.938 votos na eleição de 2022,vai assumir o lugar de suplente por ser o segundo parlamentar mais votado da legenda.

Quem é José Olímpio

Formado pela Faculdade de Direito de Itapetininga, no interior de São Paulo, José Olímpio Silveira Moraes é um politico vinculado à Igreja Mundial do Poder de Deus. Ele nasceu 11 de dezembro de 1956 na cidade de Itu, interior paulista.

Em suas redes sociais, o parlamentar diz lutar “pelos valores cristãos e familiares”. Parte das suas publicações na rede são dedicadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Apesar de hoje assumir o cargo de suplente, Olímpio já eleito duas vezes deputado federal por São Paulo, e ocupou o cargo na Câmara entre 2011 e 2019.

Também foi vereador na sua cidade natal entre 1982 e 1992, e na capital de São Paulo em 1996 e 2004 como suplente e efetivo em 2000.

Antes de se filiar ao PL, passou por diversos partidos partidos, como o MDB, PP, DEM (atual União Brasil) e União.

No final do seu mandato como deputado federal, em 2014, o missionário apresentou um projeto de lei (PL) para proibir o implante em seres humanos de identificação em forma de chips eletrônicos, alegando que a medida evitaria a implantação de uma “satânica Nova Ordem Mundial”. O projeto acabou engavetando pela CCJ da Câmara.

Fonte: Geovana Bosakda CNN*Maria Clara Matosda CNN , São Paulo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/03/2025/16:30:25

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...