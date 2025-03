Quem é primeiro homem trans a disputar o Mister Brasil

Foto: Reprodução | O Mister Brasil CNB é um concurso de beleza masculino anual, que tem como objetivo selecionar o representante do país no Mister Mundo.

O modelo e personal trainer Bernardo Rabello é o primeiro homem transgênero a disputar o Mister Brasil CNB. Aos 29 anos e natural de Resende, cidade no Sul do Rio de Janeiro, Bernardo representa o Sul Fluminense na disputa.

“Estou muito feliz de estar me desafiando nesta etapa nacional para cada vez mais me desenvolver e auxiliar por meio das minhas vivências, pessoas do nosso país e mundo. Dividir minhas experiências e poder aprender com tudo e todos será meu objetivo principal nesta nova jornada. Vamos juntos”, celebrou Bernardo, ao ser anunciado na lista de candidatos do concurso de beleza nacional.

O Mister Brasil CNB é um concurso de beleza masculino anual, que tem como objetivo selecionar o representante do país no Mister Mundo. O evento nacional acontece entre os dias 2 e 6 de abril, em Balneário Camboriú/SC.

Até o início da fase adulta, Bernardo se identificava como uma mulher lésbica. Aos 22 anos, procurou ajuda de especialistas em transição de gênero e iniciou o tratamento com hormônios.

“Já estava no meu limite”, disse Bernardo em 2019, em entrevista ao g1. Ele também buscou referências na “vida real” para sentir que não estava sozinho: “Conheci outros homens trans e vi quem eu sou de verdade”, completou.

Na época, ele revelou seu sonho de participar de uma novela da Globo. Quero ser ator e estou me dedicando ao máximo. A Malhação fez parte de minha adolescência e eu sempre quis ser o galã. Na época, eu era menina. Hoje, gostaria de realizar este sonho. Sem contar que a Malhação se passa sempre em uma escola. Então, seria a minha oportunidade de talvez reviver tudo o que eu vivi, mas dessa vez como eu sou hoje. Isso seria uma realização surreal para mim”, contou o então aluno de artes cênicas.

Nas redes sociais, Bernardo compartilhou um vídeo no qual relata um dos comentários que ouvia quando pensava na transição:

“Se transicionar, vai ser um homem feio.”

“Foi o que falaram. Se estavam certos, aí é outra história”, escreveu ele em um vídeo no qual compartilha imagens do antes e do depois.

Em novembro de 2024, Bernardo celebrou sete anos de transição.

“7 anos de felicidade não apagam os 23 anos que Yasmin passou de muita luta para que hoje eu pudesse sorrir. Bernardo é uma construção de ideias/pensamentos que a Yasmin, quando era criancinha, gostaria de ser.”

“Hoje, ela me permite ser um rapaz sensível, carinhoso, cuidadoso, atencioso, forte, de coragem inabalável, tímido, inteligente, responsável, determinado… enfim. Ela me faz ser um Bernardo melhor. Feliz pela sua tomada de decisão em podermos caminhar juntos nesta jornada que é da hora viver e sermos quem somos”.

Junto ao tratamento hormonal, Bernardo teve acompanhamento de um psicólogo durante o processo, o que também é indicado para a família, para ajudar a entender todas as mudanças na vida de uma pessoa trans.

“Logo que eu tomei a primeira dose eu me senti mais eu. E cada mudança, por mais que fosse mínima, já significava muito pra mim”, contou.

Primeiras impressões ainda na infância

Bernardo se recorda de não se sentir bem com a própria imagem desde os quatro anos de idade. “Sempre me identificava mais com os meninos e gostava sempre de me vestir e agir igual ao meu avô, a única figura masculina no convívio da família”, contou.

Descobriu que se sentia atraído por meninas na adolescência. Quando começou a trabalhar, já ganhava o próprio dinheiro e passou a ter a liberdade para comprar as roupas que o deixava mais confortável. A mudança passou a ser ainda mais nítida quando cortou o cabelo bem curto. Mas, nessa época, Bernardo ainda era uma mulher lésbica.

Quando se assumiu lésbica, com 14 anos, os pais de Bernardo ficaram resistentes, mas se acostumaram aos poucos. “Eles não tinham muito o que fazer. Era quem eu era na época. Com o tempo, também foram aparecendo mais informações, a questão da homossexualidade ficou mais visível… Então, eles foram ficando mais tranquilos”.

Mais tarde, foi da mãe o maior apoio quando Bernardo decidiu passar pela transição. “Minha mãe já estava esperando eu sair do armário. Ela sempre soube que eu tinha algo diferente”, lembrou.

Com o pai, as coisas foram mais difíceis no início. “O meu pai ficou um pouco assustado. Ele não sabia como eu seria. Minha tia conversou com ele e disse: ‘seu filho é independente, tem a faculdade dele, tem a própria casa… Então, não é uma transição que vai mudar quem ele é, o caráter dele… Você tem que ter orgulho pelo que ele é’”, comentou.

