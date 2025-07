Quem era a empresária que morreu durante lipoaspiração em clínica de luxo em SP

Natália Cavanellas Thomazella morreu após complicações em cirurgia plástica — Foto: Reprodução/Instagram

Natália era uma voz ativa no incentivo ao empreendedorismo feminino, autodenominando-se mãe, esposa, empreendedora e líder.

A empresária Natália Cavanellas, que faleceu na última segunda-feira (7) durante uma cirurgia plástica no Hospital San Gennaro, na Mooca, Zona Leste de São Paulo, era reconhecida por sua atuação no setor de relações públicas e por sua expertise em networking corporativo.

Natália era uma voz ativa no incentivo ao empreendedorismo feminino, autodenominando-se mãe, esposa, empreendedora e líder de uma comunidade com mais de 800 mulheres. Sua trajetória de 15 anos em networking e posicionamento estratégico foi recentemente celebrada pela Câmara Municipal de São Paulo, em março deste ano, quando foi uma das 100 mulheres homenageadas por sua atuação no setor.

Em suas redes sociais, onde acumulava mais de 100 mil seguidores, Natália compartilhava aspectos de sua vida pessoal, como sua paixão por culinária e viagens, tendo inclusive visitado Miami há pouco mais de um mês. Casada desde 2019, a empresária deixa uma filha de apenas três anos.

Parada cardiorrespiratória durante o procedimento

De acordo com o relato da irmã da vítima à Secretaria de Segurança Pública (SSP), Natália sofreu uma parada cardiorrespiratória enquanto a lipoaspiração estava em andamento. Apesar de todos os esforços de primeiros socorros, ela não resistiu.

O cirurgião responsável pela cirurgia era Edgar Lopez, especialista em plástica estética com clínica na zona sul de São Paulo. Lopez possui formação na Universidade Nacional Federico Villarreal e especialização em cirurgia plástica pela Universidade Santa Cecília (Unisanta). Ele é membro de importantes sociedades de cirurgia plástica e é conhecido por ser pioneiro na utilização da tecnologia Renuvion no Brasil.

A Polícia Civil segue apurando as circunstâncias da morte, investigando possíveis negligências ou falhas no procedimento. Até o momento, o hospital e o médico não se pronunciaram publicamente sobre o ocorrido.

A morte de Natália Cavanellas gera comoção e levanta questões sobre os riscos de procedimentos estéticos e a importância da segurança em clínicas e hospitais.

Fonte: Diário do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/07/2025/03:24:59

