Quem era a vereadora do PT morta a facadas no RS

Foto: Reprodução | A Polícia Civil já iniciou as investigações sobre o crime, que causou comoção na cidade e em todo o Estado.

A vereadora Elisiane Rodrigues dos Santos, de 49 anos, filiada ao Partido dos Trabalhadores (PT) e única mulher eleita na Câmara de Formigueiro (RS), foi encontrada morta na manhã desta terça-feira (17), com múltiplos golpes de faca, em uma área rural a cerca de 20 quilômetros do centro da cidade. A Polícia Civil já iniciou as investigações sobre o crime, que causou comoção na cidade e em todo o Estado.

De acordo com o delegado Antonio Firmino, o corpo foi localizado por agricultores, nas proximidades do veículo da vereadora. O cadáver apresentava ferimentos profundos no tronco e um corte grave no pescoço. A polícia acredita que o assassinato tenha ocorrido durante a madrugada, já que Elisiane participou de uma sessão da Câmara na noite anterior. A polícia segue investigando o caso e trabalha para identificar os autores e a motivação do crime.

A principal linha de investigação aponta que uma ou mais pessoas conhecidas da vítima possam tê-la atraído até o local, descartando inicialmente a hipótese de latrocínio, já que todos os pertences da vereadora foram encontrados dentro do carro.

Trajetória e legado

Elisiane estava em seu primeiro mandato como vereadora e era reconhecida por sua atuação nas causas sociais e na defesa da população quilombola, sendo essa uma das maiores comunidades do tipo no Estado. Em 2025, ela foi homenageada com o Prêmio Mulheres de Luta, concedido pela Assembleia Legislativa do RS, em reconhecimento ao seu trabalho político e comunitário.

Além da atuação parlamentar, Elisiane era profissional da área da saúde, formada em Enfermagem e auxiliar de Análises Clínicas, e atuava no hospital municipal.

Reações e manifestações de pesar

O PT emitiu nota lamentando o assassinato brutal da vereadora. Parlamentares do partido, como Simão Pedro, Miguel Rossetto, Carla Ayres e Maria do Rosário, se manifestaram nas redes sociais e prestaram solidariedade à família, amigos e comunidade de Formigueiro.

“Nossos deputados e deputadas se somam aos familiares e à comunidade na busca por justiça e punição dos responsáveis por este crime bárbaro”, diz trecho da nota oficial da Bancada do PT/PCdoB.

A Câmara Municipal de Formigueiro também divulgou nota oficial, decretando luto oficial de três dias e o cancelamento da sessão ordinária marcada para o dia 23 de junho. A instituição destacou o comprometimento de Elisiane com o bem-estar da população e sua atuação como única representante feminina no Legislativo.

“Sua partida repentina representa uma perda irreparável para a política local e para todos que conviveram com ela”, conclui a nota da Câmara.

A polícia segue investigando o caso e trabalha para identificar os autores e a motivação do crime.

Fonte: Diário do Pará/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/06/2025/08:28:03

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...