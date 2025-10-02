Quem matou Odete Roitman? Suspense volta à cena com novo culpado

À época, o assassinato foi executado por Leila, personagem de Cassia Kis, que atirou na vilã por engano ao tentar acertar Maria de Fátima. | Reprodução / TV Globo

Remake de “Vale Tudo” reacende curiosidade dos telespectadores com crimes característicos de tramas de Gilberto Braga, autor da versão original do folhetim.

O mistério que paralisou o Brasil em 1988 retorna à televisão. Quando a Globo confirmou o remake de Vale Tudo, sob autoria de Manuela Dias, muito já esperavam a clássica pergunta: “Quem matou Odete Roitman?”.

A produção resgata a obra original de Gilberto Braga e promete conquistar tanto o público que acompanhou a trama quanto uma nova geração de telespectadores. Na versão original, Beatriz Segall interpretou a vilã Odete Roitman, cuja morte se tornou um dos eventos mais comentados da teledramaturgia nacional.

À época, o assassinato foi executado por Leila, personagem de Cassia Kis, que atirou na vilã por engano ao tentar acertar Maria de Fátima.

A capacidade de Gilberto Braga em criar tramas repletas de suspense consolidou seu nome como um dos principais autores da televisão brasileira. Seus trabalhos se caracterizam por crimes elaborados e desfechos surpreendentes.

Crimes emblemáticos nas obras de Gilberto Braga

O autor deixou uma série de assassinatos memoráveis em suas produções.

“Água Viva” apresentou o homicídio de Miguel Fragonard, executado por Kléber após a descoberta de fraudes financeiras.

Em “Celebridade”, a antagonista Laura, papel de Cláudia Abreu, matou Lineu para manter seus segredos ocultos.

“Anos Dourados” trouxe a história de Olivério, vítima de um complô armado pelo Dr. Carneiro. O médico, que sofria chantagem da vítima, acabou tirando a própria vida quando suas ações foram reveladas.

“Labirinto” explorou o parricídio cometido por Júnior contra Otacílio, seu pai, em meio a uma crise familiar. A narrativa evidenciou os conflitos familiares intensos que marcam a dramaturgia de Braga.

Estratégia narrativa baseada em suspense

O diferencial das novelas de Gilberto Braga reside no uso estratégico do suspense. Ao eliminar personagens centrais de forma inesperada, o autor mantinha a audiência cativa.

Suas histórias frequentemente abordavam traições, disputas familiares e revelações chocantes.

“Força de um Desejo” ilustrou essa técnica com o assassinato do Barão Henrique Sobral pela Baronesa Bárbara, que buscava esconder suas próprias transgressões. A produção demonstrou a habilidade do autor em desenvolver antagonistas multifacetados.

Características dos criminosos nas tramas

Os assassinos criados por Gilberto Braga apresentam motivações diversas, mas geralmente estão ligados a interesses pessoais ou à preservação de segredos. Questões de poder e traição motivam grande parte dos homicídios.

“Paraíso Tropical” mostrou Olavo matando Taís em um esquema de roubo milionário. Já “Insensato Coração” apresentou Wanda eliminando Norma para defender seu filho Leo.

Em “Babilônia”, o ciúme levou Otávio a assassinar Murilo em um final impactante.

As relações afetivas e familiares serviam frequentemente como pano de fundo para os crimes. As reviravoltas mantinham o público em suspense do início ao fim das tramas.

Influência duradoura de Gilberto Braga

Apesar de ter falecido em 2021, o legado de Gilberto Braga permanece vivo na televisão. Suas produções alcançaram mais de 50 países e estabeleceram padrões para a teledramaturgia brasileira que persistem até os dias atuais.

O remake de “Vale Tudo” representa uma celebração da obra do autor, que elevou os assassinatos a elementos narrativos sofisticados. A expectativa é que a nova versão utilize a mesma fórmula de sucesso para cativar o público.

