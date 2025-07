Quem mora sozinho tem direito a receber o Bolsa Família? Entenda

Muito difundido em todo o país, o programa prescinde de alguns requisitos para receber o valor. | Foto: Divulgação

Muitas pessoas que moram sozinhas têm dúvidas se podem receber o benefício ou não. Confira!

O Bolsa Família é um programa do governo federal de transferência de renda a pessoas em situação de vulnerabilidade econômica e social. Apesar disso, para receber o benefício é preciso se encaixar nos requisitos propostos pelo programa.

Muito difundido em todo o país, o programa prescinde de alguns requisitos para receber o valor. Apesar de majoritariamente ser destinado a famílias, geralmente compostas por mães solo, o benefício prevê também as chamadas famílias unipessoais, que são aquelas compostas por apenas um único indivíduo.

Quer mais notícias sobre Brasil? Acesse nosso canal no WhatsApp

Desse modo, algumas dúvidas surgem em relação se o benefício pode ou não ser destinado a quem mora sozinho. Confira!

Quem mora sozinho pode receber o Bolsa Família?

Sim, desde que a pessoa atinja os critérios estabelecidos pelo programa. Confira abaixo:

– Renda mensal de até R$ 218,00;

– Estar inscrito no CadÚnico do Governo Federal;

– Ao fazer o registro como família unipessoal, deve comprovar que reside sozinho;

Como se inscrever no Bolsa Família?

Você deve realizar o Cadastro Único. Para isso, procure um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo no seu bairro;

É necessário apresentar os seguintes documentos:

RG e CPF;

Comprovante de residência;

Título de eleitor (obrigatório para maiores de 18 anos);

Carteira de trabalho (se tiver).

Comprovar a composição familiar unipessoal:

Você deve informar que vive sozinho e fornecer os documentos que comprovem sua condição de moradia individual.

Acompanhar o processo

Após o cadastro, o governo avaliará as informações e, se aprovado, você será incluído no programa.

O governo terá o prazo de 45 dias para avaliar e aprovar o benefício, caso o Governo não aprove ou não responda neste prazo, você poderá entrar com uma ação na justiça para que a mesma determine a concessão do benefício;

Valor do benefício

Quem vive sozinho tem acesso aos mesmo benefícios do programa:

– Garantia de um valor mínimo de R$ 600 por mês.

– Benefício Variável (se aplicável)

Em casos excepcionais, pode incluir benefícios adicionais para gestantes ou nutrizes (mães que amamentam).

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/07/2025/14:44:49

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com