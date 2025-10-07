Quem são os três vencedores do prêmio Nobel de Física 2025?

Vencedores do Nobel de Física 2025. — Foto: Reprodução

A premiação foi destinada aos responsáveis pela descoberta de ‘tunelamento mecânico quântico macroscópico e da quantização de energia em um circuito elétrico’.

Foi anunciada nesta terça-feira (7) os três vencedores do prêmio Nobel de Física 2025. A premiação foi destinada aos responsáveis pela descoberta de ‘tunelamento mecânico quântico macroscópico e da quantização de energia em um circuito elétrico’.

O prêmio foi concedido aos professores John Clarke, da Universidade da Califórnia, em Berkeley, nos EUA; Michel H. Devoret, da Universidade de Yale, New Haven e Universidade da Califórnia, Santa Bárbara, também nos EUA; e John M. Martinis, da Universidade da Califórnia, Santa Bárbara.

Saiba quem são eles

John Clarke nasceu em 1942 em Cambridge, no Reino Unido. Ele tem doutorado em 1968 pela Universidade de Cambridge, Reino Unido, e é professor da Universidade da Califórnia, nos EUA.

Já Michel H. Devoret nasceu na França, em Paris, no ano de 1953. Possui doutorado em 1982 pela Universidade Paris-Sud, França. É professor na Universidade Yale, New Haven, Connecticut, e na Universidade da Califórnia, Santa Bárbara, EUA.

Por fim, John M. Martinis, nasceu em 1958. Se tornou doutor em 1987 pela Universidade da Califórnia, Berkeley, EUA. É professor na Universidade da Califórnia, Santa Bárbara, EUA.

Saiba mais sobre a pesquisa

O site oficial do Nobel destaca que uma questão importante na física é o tamanho de um sistema capaz de demonstrar efeitos da mecânica quântica. Os laureados realizaram experimentos com um circuito elétrico no qual demonstraram tanto o tunelamento quântico quanto os níveis de energia quantizados em um sistema grande o suficiente para ser segurado na mão.

Essa mecânica permite que uma partícula atravesse uma barreira de forma direta, no processo chamado de tunelamento. Os experimentos dos laureados demonstraram que as propriedades da mecânica quântica podem ser concretizadas em escala macroscópica.

Ainda na década de 1980, os três conduziram diversos experimentos com circuito eletrônico construído com supercondutores que podem conduzir uma corrente sem resistência elétrica.

Nesse circuito, os componentes foram separados por uma camada fina de material de não condução, uma configuração conhecida como junção Josephson.

Ao refinar e medir todas as várias propriedades de seu circuito, eles foram capazes de controlar e explorar os fenômenos que surgiram quando passaram uma corrente através dele. Juntas, as partículas carregadas que se moviam através do supercondutor compunham um sistema que se comportava como se fossem uma única partícula que preenchia todo o circuito.

Esse sistema macroscópico, que é semelhante ao de uma partícula, está atualmente em um estado na qual a corrente flui sem qualquer voltagem. O sistema fica preso nesse estado, como se estivesse atrás de uma barreira que não pode atravessar. No experimento, o sistema demonstra seu caráter quântico ao conseguir escapar do estado de voltagem zero por meio de tunelamento.

Os laureados também puderam demonstrar que o sistema se comporta da maneira prevista pela mecânica quântica: ele é quantizado, o que significa que ele apenas absorve ou emite quantidades específicas de energia.

O prêmio é de 11 milhões de coroas suecas no total, equivalente à cerca de R$ 6,2 milhões de reais. Com isso, a premiação deve ser de pouco mais de R$ 2 milhões para cada um.

