Quem serão? Globo anuncia ex-participantes no ‘BBB 26’

Atração comandada por Tadeu Schmidt vem cheia de novidades | Reprodução/Globoplay

Nova temporada trará laboratório secreto, três Big Fones e até game inspirado na rotina da casa.

A cada temporada, o Big Brother Brasil tenta se reinventar para manter o público colado na tela. Em 2026, quando o programa chegar à sua 26ª edição, a Globo promete um pacote de mudanças que deve mexer diretamente na forma como os fãs participam da dinâmica. A estreia está marcada para 12 de janeiro, sob o comando de Tadeu Schmidt.

Uma das principais novidades é a realização de cinco casas de vidro simultâneas, espalhadas por diferentes regiões do país. Os candidatos que passarem por essa experiência disputarão a preferência do público, que terá a palavra final sobre quem merece entrar no confinamento.

Mas não para por aí: pela primeira vez, os telespectadores poderão substituir qualquer participante durante o jogo. Essa reposição virá de um “laboratório”, espaço onde um grupo extra de aspirantes enfrentará provas e dificuldades sem os privilégios da casa principal. Apenas os mais estratégicos e resistentes conquistarão a chance de atravessar a porta do BBB 26.

A dinâmica entre os brothers também será renovada. A próxima edição terá três grupos: os já conhecidos pipocas e camarotes, além dos veteranos, que reunirão ex-participantes de ambos os perfis.

Para apimentar ainda mais a disputa entre os participantes, o reality contará com três Big Fones, e caberá ao público decidir qual deles tocará, e até mesmo qual mensagem será transmitida.

Outra novidade é a votação espelhada no Globoplay, onde os usuários poderão registrar o voto único com CPF, acompanhando os paredões diretamente pela plataforma. A iniciativa integra os testes da chamada TV 3.0, que busca ampliar a interação digital entre emissora e audiência.

Além disso, pela primeira vez, o universo do BBB vai se conectar ao mundo dos games. O Cartola, famoso fantasy game esportivo, lançará o Cartola BBB, no qual os fãs poderão montar times com os participantes reais do programa.

Ou seja, a cada semana, os telespectadores poderão escalar os brothers e as sisters em busca de pontos por vitórias, participação em festas, idas ao VIP e até fuga de paredões.

Com esse conjunto de novidades, a Globo aposta em um BBB 26 ainda mais interativo, em que a voz do público será determinante em quase todos os rumos da competição.

Fonte: Folhapress e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/09/2025/06:32:15

