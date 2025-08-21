Quer trabalhar embarcado? Marinha lança seleção com 120 vagas em Santarém (PA)

Novo processo seletivo da Marinha Mercante é destinado ao ingresso nos cursos de formação de aquaviários e curso de adaptação para aquaviários | Foto: divulgação Marinha

Está publicado o novo processo seletivo da Marinha Mercante para admissão aos cursos de formação de aquaviários – marinheiro fluvial de convés e marinheiro fluvial de máquinas e curso de adaptação para aquaviários – cozinheiro, taifeiro, enfermeiro e auxiliar de saúde. A seleção reúne 120 vagas para profissionais que queiram se preparar, através dos cursos.

Para marinheiro fluvial de convés, marinheiro fluvial de máquinas, cozinheiro e taifeiro, o candidato deverá possuir ensino fundamental completo. No caso de cozinheiro e taifeiro, ainda será exigido curso de capacitação na área.

O auxiliar de saúde exige certificado na área, enquanto enfermeiro requer curso superior de enfermeiro ou técnico de enfermagem.

As 120 oportunidades estão distribuídas da seguinte forma:

marinheiro fluvial de convés – nível 3 – 90 vagas;

marinheiro fluvial de máquinas – nível 3 – 30 vagas; e

cozinheiro, taifeiro, enfermeiro e auxiliar de saúde – 30 vagas.

Gratuitos, os cursos serão ministrados em regime de externato, sendo oferecidos materiais de ensino, por empréstimo. Os alunos receberão merenda escolar, mas não haverá a facilidade de alojamento.

Etapas do processo seletivo da Marinha Mercante

A inscrição presencial ocorrerá entre os dias 25 e 29 de agosto de 2025, na Capitania Fluvial de Santarém, situada na Avenida Tapajós, nº 1.937, Aldeia, Santarém/PA, com horário de atendimento das 8h às 11h e das 14h às 16h. A taxa custa R$ 8.

O processo seletivo da Marinha Mercante será constituído das seguintes fases:

exame de conhecimentos, eliminatório e classificatório;

apresentação de atestados médicos e realização do teste de suficiência física, eliminatório; e

matrícula, eliminatório.

O exame de conhecimentos será realizado na cidade de Santarém na data prevista de 28 de setembro de 2025, em locais e horários a serem comunicados no edital de convocação, a ser publicado no site www.marinha.mil.br.

