Quer trabalhar na Polícia Científica? Veja como se inscrever no novo PSS

Foto:Reprodução | A Polícia Científica do Estado do Pará (PCEPA) publicou, no Diário Oficial do Estado (DOE), o edital do novo Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação temporária de profissionais.

Ao todo, são ofertadas 17 vagas distribuídas entre os seguintes cargos:

Perito Médico Legista

Motorista

Auxiliar Operacional

Auxiliar Técnico de Perícias – Necropsia

As oportunidades são destinadas aos municípios de Belém, Abaetetuba, Castanhal, Paragominas, Marabá e Tucuruí.

Os salários iniciais variam de R$ 1.518,00 a R$ 2.492,73, com acréscimos de vantagens previstas em lei, conforme estabelecido no edital.

O processo seletivo será dividido em três etapas:

Inscrição online (eliminatória e habilitatória)

Análise documental e curricular (eliminatória e classificatória)

Entrevista pessoal (eliminatória e classificatória)

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site sipros.pa.gov.br, entre os dias 3 e 5 de setembro.

Fonte: diariodopara e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/09/2025/07:00:23

