Quer trabalhar na Polícia Científica? Veja como se inscrever no novo PSS
Foto:Reprodução | A Polícia Científica do Estado do Pará (PCEPA) publicou, no Diário Oficial do Estado (DOE), o edital do novo Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação temporária de profissionais.
Ao todo, são ofertadas 17 vagas distribuídas entre os seguintes cargos:
Perito Médico Legista
Motorista
Auxiliar Operacional
Auxiliar Técnico de Perícias – Necropsia
As oportunidades são destinadas aos municípios de Belém, Abaetetuba, Castanhal, Paragominas, Marabá e Tucuruí.
Os salários iniciais variam de R$ 1.518,00 a R$ 2.492,73, com acréscimos de vantagens previstas em lei, conforme estabelecido no edital.
O processo seletivo será dividido em três etapas:
Inscrição online (eliminatória e habilitatória)
Análise documental e curricular (eliminatória e classificatória)
Entrevista pessoal (eliminatória e classificatória)
As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site sipros.pa.gov.br, entre os dias 3 e 5 de setembro.
Fonte: diariodopara e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/09/2025/07:00:23
