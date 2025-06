Quézia Tenório recebe alta após grave acidente de moto em Novo Progresso e agradece apoio: “Gratidão por cada oração e ajuda”

Foto: Reprodução | Após dias de apreensão e cuidados intensivos, a jovem Quézia Cristina Tenório Santos recebeu alta médica na manhã deste domingo, 22 de junho. Ela sofreu um grave acidente de moto no dia 11 de junho, em Novo Progresso (PA), sendo diagnosticada com hematoma subdural e presença de líquido no cérebro – uma condição que exigiu transferência urgente para tratamento especializado fora do município.

A jovem utilizou suas redes sociais para agradecer a todos que contribuíram com apoio financeiro e orações durante o período crítico. Amigos, familiares e a comunidade se mobilizaram em uma verdadeira corrente de solidariedade em prol de sua recuperação.

Ficamos felizes com sua melhora e desejamos plena recuperação. Força, Quézia!

