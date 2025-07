Quina acumula e prêmio do próximo concurso chega a R$ 1,5 milhão

Foto: Reprodução | A Quina premia apostas que acertam de 2 a 5 números.

O sorteio do concurso 6770 da Quinaocorreu nesta quinta-feira, 10 de outubro. Neste sorteio, ninguém acertou os cinco números, resultando na acumulação do prêmio para o próximo concurso, que acontece na sexta-feira, 11 de outubro, com uma estimativa de R$ 1,5 milhão.

Números sorteados no concurso 6770

Os números sorteados foram:

28

30

31

43

74

Apostas premiadas e valores

No concurso 6770, as seguintes premiações foram distribuídas:

Ninguém acertou os 5 números, portanto a premiação acumulou para R$ 1,5 milhão;

25 apostas acertaram 4 números, cada uma recebendo R$ 12.353,88;

2.013 apostas acertaram 3 números, cada uma levando R$ 146,12;

50.615 apostas acertaram 2 números, recebendo R$ 5,81 cada.

Como jogar na Quina

Para participar da Quina, os jogadores devem escolher de 5 a 15 números entre um total de 80 disponíveis. Além disso, existe a opção de jogar com a Surpresinha, onde a Caixa Econômica Federal seleciona os números por conta do apostador.

Os preços das apostas variam de acordo com a quantidade de números escolhidos:

A aposta mínima, com 5 números, custa R$ 2,00;

Com 6 números, o custo é de R$ 12,00;

Para 7 números, o valor sobe para R$ 42,00;

8 números custam R$ 112,00;

9 números vão para R$ 252,00;

10 números custam R$ 504,00;

11 números têm um valor de R$ 924,00;

12 números custam R$ 1.584,00;

13 números valem R$ 2.592,00;

14 números custam R$ 4.356,00;

Finalmente, 15 números têm um custo de R$ 7.776,00.

Chances de ganhar na Quina

A Quina premia apostas que acertam de 2 a 5 números. A divisão do prêmio é feita da seguinte forma:

35% do prêmio total vai para quem acerta 5 números;

15% para aqueles que acertam 4 números;

10% para os que acertam 3 números;

10% para quem acerta 2 números.

As probabilidades de ganhar variam conforme a quantidade de números escolhidos. Por exemplo, ao escolher 5 números, a chance de acerto é de 1 em 24.040, enquanto ao optar por 15 números, essa probabilidade aumenta significativamente.

O que é a Teimosinha da Quina?

A Teimosinha permite que o apostador jogue com a mesma aposta em até 24 concursos consecutivos. Essa estratégia oferece mais oportunidades de ganhar ao longo do tempo.

Sorteios da Quina

A Quina realiza sorteios seis vezes por semana, de segunda a sábado, sempre às 20h. Portanto, os apostadores têm diversas chances de participar e tentar a sorte a cada dia.

