Quinta-feira Santa é feriado? Tem folga? Tire suas dúvidas!

Pode folgar na Quinta-feira Santa? Descubra aqui! Foto:| Adams Mercês/DOL

Muitas pessoas acreditam que o dia que antecede a Sexta-feira da Paixão também é considerado um feriado, mas será mesmo? Confira!

Abril chegou e, com ele, uma chuva de feriadões. Em 2023, este será o mês que mais terá os famosos feriados prolongados, começando já nesta primeira semana, com a Semana Santa.

Mas uma dúvida sempre paira na cabeça de muitos brasileiros: a Quinta-feira Santa é considerada um feriado? Se você ainda não sabe, fica atento para não cometer nenhum engano.

Ou não enganar ninguém, porque a quinta-feira é considerada um dia normal, como qualquer outro. Logo, não é considerada um feriado. Por mais que muitos a chamem de “santa”, de santa ela não tem nada.

E para confirmar isso, basta conferir o que diz a Lei Federal nº 662/1949, a qual estabelece todos os feriados nacionais do Brasil. A Sexta-Feira Santa consta na legislação, mas a quinta não.

Deste modo, os empregadores não possuem obrigação de dispensar os funcionários nesta data, mesmo que algumas o façam.

Se você quer uma folga nesta data, o melhor a se fazer é conversar com a chefia e tentar negociar uma emenda no feriado prolongado.

RITO DA PÁSCOA

Mesmo que não seja feriado, a quinta-feira marca o dia anterior à crucificação e morte de Jesus, conforme a crença cristã. O dia anterior ao início do Tríduo Pascal é relembrado pela última ceia de Jesus com os apóstolos.

Na Igreja Católica, a quinta-feira é marcada pelo rito da lavagem dos pés e o encerramento da Quaresma, período de 40 dias de jejum e reflexão dos cristãos, que inicia na Quarta-feira de Cinzas.

Por:Jornal Folha do Progresso/ Com informações da Adams Mercês/DOL, em 03/04/2023/15:49:21

