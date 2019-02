R$ 10 mil de recompensa para quem der pista dos Vândalos que furtaram peças de escavadeira

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A maquina é de propriedade do grupo GEO e a empresa oferece R$ 10mil reais para quem der pista que leve ate as peças furtadas.

A muito tempo a empresa disponibiliza maquinas para dar manutenção de trafegabilidade naquela rodovia, neste final de semana ela foi alvo de vândalos, que roubaram as baterias, bomba injetora e o motor de Giro da maquina, nas proximidades do Jardim do Ouro na transgrimpeira.

Uma escavadeira que fazia serviços comunitário na Transgarimpeira no município de Itaituba, , foi alvo de vândalos neste final de semana. O equipamento estava estacionado as margens da rodovia onde a empresa prestava serviços de reparos na rodovia estadual, quando foi alvo de vandalismo.

