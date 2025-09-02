R$ 6 mil por mês e nível médio: concurso do Banco do Brasil em risco?

Foto:Reprodução | Embora o Banco do Brasil ainda não tenha confirmado oficialmente a data do novo concurso, os indícios são fortes.

O contrato entre o Banco do Brasil e a Fundação Cesgranrio segue válido até dezembro de 2025, mas ainda não há data confirmada para o próximo concurso público da instituição. A indefinição sobre o lançamento do edital levanta uma dúvida importante: o BB pode trocar de banca organizadora?

A preocupação se justifica porque faltam poucos meses para o fim do ano, e, caso o edital não seja publicado em breve, pode não haver tempo hábil para realizar todas as etapas do concurso dentro do prazo contratual — especialmente se o banco considerar o cenário mais conservador.

Entenda o contrato com a Cesgranrio

O contrato original com a Cesgranrio foi assinado em 11 de dezembro de 2020, com validade inicial de 12 meses. No entanto, a cláusula permite prorrogações por até 60 meses (5 anos).

Veja o histórico:

11/12/2020 – Assinatura do contrato

11/12/2021 – Fim da vigência inicial

12/2021 a 12/2023 – 1ª prorrogação (2 anos)

12/2023 a 12/2025 – 2ª prorrogação (2 anos)

Dessa forma, o contrato atual está garantido até dezembro de 2025 — totalizando 60 meses de vigência.

No entanto, há dúvidas jurídicas sobre o limite dessa prorrogação:

Se os 60 meses incluem o ano inicial, o contrato encerra em dezembro de 2025, sem chance de novo aditivo.

Se os 60 meses não incluem a vigência inicial, poderia haver prorrogação até dezembro de 2026.

Ou seja: no cenário mais restritivo, o contrato acaba este ano e exigiria um novo processo licitatório ou um aditivo emergencial.

Banco do Brasil ainda não confirma nova seleção

Procurado pelo portal Qconcursos Folha Dirigida, o Banco do Brasil informou, em nota, que está “atento aos prazos contratuais” e que estudos estão em andamento para garantir a continuidade dos concursos com “segurança e eficiência”.

No entanto, não há previsão oficial para a publicação do edital. Veja a nota completa:

“O Banco do Brasil está atento aos prazos contratuais vigentes e confirma que os estudos e análises necessários para garantir a continuidade das seleções externas, com segurança e eficiência, estão em andamento. O BB reforça que não há previsão para a abertura de um novo concurso no momento e que sempre comunica formalmente toda e qualquer novidade relevante sobre o tema.”

E a Cesgranrio?

A Fundação Cesgranrio também foi procurada pela reportagem e informou que:

Não tem conhecimento de qualquer processo licitatório em andamento para substituição da banca.

O contrato atual segue vigente, permitindo a realização de concursos dentro da validade contratual.

Contudo, a realização de um novo certame exige planejamento e prazos razoáveis, o que torna improvável lançar um edital e aplicar provas ainda em 2025, caso nenhuma medida seja tomada rapidamente.

Último concurso: edital saiu em dezembro

Vale lembrar que o edital anterior do BB foi publicado em dezembro de 2022, com as provas aplicadas apenas em abril de 2023. Ou seja, entre a divulgação do edital e o início das provas houve um intervalo de quatro meses.

Portanto, se o banco quiser repetir esse cronograma, seria necessário publicar o edital nas próximas semanas ou, no mínimo, prorrogar o contrato com a banca por mais um período.

Cargo de nível médio com salário de quase R$6 mil

O próximo concurso do Banco do Brasil deve ofertar vagas para o cargo de escriturário, que exige apenas ensino médio completo. Ainda assim, o cargo oferece remuneração inicial atrativa e diversos benefícios.

Desde 2025, os valores foram reajustados:

Salário-base: R$ 3.963,90

Auxílio-refeição: R$ 1.110,12

Cesta alimentação: R$ 874,78

Remuneração total inicial: R$ 5.948,80

Com benefícios e bonificações, o valor anual pode ultrapassar os R$ 100 mil.

Além disso, o BB oferece plano de saúde, previdência complementar, auxílio-creche/babá, plano de carreira, entre outros.

Fonte: Folha Dirigida

