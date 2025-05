Radialista é executado a tiros dentro de rádio em Abaetetuba (PA)

A imagem em destaque mostra o radialista Luizinho Costa, que foi morto a tiros na manhã desta terça-feira (27/5). (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Segundo as autoridades, dois homens, ainda não identificados, invadiram o local e executaram a vítima com tiros na cabeça

O radialista, promotor de eventos e DJ Luís Augusto Carneiro Costa, mais conhecido como ‘Luizinho Costa’, foi assassinado a tiros dentro da rádio onde trabalhava, na manhã desta terça-feira (27/5), em Abaetetuba, no nordeste do Pará.

O crime aconteceu na rua Lauro Sodré, próxima à avenida 15 de Agosto, no bairro Centro. Segundo as autoridades, dois homens, ainda não identificados, invadiram o local e executaram a vítima com disparos de arma de fogo na cabeça.

Luizinho morreu na hora. As polícias Civil e Militar estão no local apurando as circunstâncias e motivações do crime. Até agora, nenhum dos dois suspeitos foi preso.

De acordo com as informações preliminares, o crime ocorreu por volta de 9h30, quando ‘Luizinho Costa’ já estava no estúdio da rádio. Os executores teriam chegado ao local e perguntado pela vítima. Eles conseguiram entrar no imóvel e, ao se aproximarem de Luizinho, desferiram ao menos três disparos de arma de fogo.

Logo após o crime, os suspeitos fugiram. Testemunhas relataram que o executor usava uma máscara preta e capacete para evitar a identificação. Além disso, também vestia camisa e calça preta.

O local onde funciona a rádio não possui câmeras de segurança. No entanto, imagens de circuitos de estabelecimentos próximos foram solicitadas e serão analisadas. Para a Redação Integrada de O Liberal, a PC informou em nota que equipes da Delegacia de Homicídios de Abaetetuba trabalham para identificar e localizar o suspeito de cometer o homicídio de Luís Augusto. “Imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações”, informou a instituição.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/05/2025/14:11:07

