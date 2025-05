Radialista morto no Pará: autor do crime atirou três vezes e teve apoio de outro suspeito na fuga, diz polícia

Luisinho Costa foi morto a tiros durante exibição de programa ao vivo — Foto: Reprodução

Luisinho Costa foi executado com três tiros durante programa ao vivo em Abaetetuba, no nordeste do estado. Polícia investiga a motivação do crime e uma das linhas seria questões com agiotagem.

A Polícia Civil do Pará afirmou que o assassino do radialista Luisinho Costa, morto com três tiros durante a apresentação de um programa ao vivo em Abaetetuba, contou com apoio de um segundo suspeito na fuga.

A polícia trabalha com duas principais hipóteses para o crime: vingança ou por questões relacionadas à agiotagem.

O comunicador foi enterrado na manhã desta quarta-feira (28), por volta das 9h, no Cemitério Público Municipal de Abaetetuba, distante 68,3 km de Belém. Ele foi executado a tiros na terça-feira (27), dentro do estúdio da Rádio Guarany FM, onde trabalhava.

Até a tarde desta quarta-feira, ninguém havia sido preso. A polícia analisa imagens de câmeras de segurança para identificar os envolvidos no crime.

Segundo a investigação, o suspeito invadiu o local portando uma pistola prateada calibre 380 e atirou três vezes contra a vítima, atingindo a cabeça, as costas e o abdômen.

Testemunhas afirmam à polícia que a ação foi rápida e que o criminoso não disse nenhuma palavra durante o ataque. Após o crime, o assassino fugiu em uma motocicleta modelo Pop, de cor branca e sem placa, com ajuda de um outro envolvido.

De acordo com a polícia, o homem usava capacete, máscara azul, roupa preta e mochila. De acordo com a polícia, há a possibilidade do assassinato ter sido plano porque o suspeito segurava a arma com apenas uma das mãos e pode ter levado roupas na mochila para trocar após o crime.

A Polícia Civil reforça que testemunhas estão sendo ouvidas e que informações sobre os suspeitos podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque Denúncia 181.

LEIA TAMBÉM:Radialista é executado a tiros dentro de rádio em Abaetetuba (PA)

Quem era o radialista morto a tiros durante programa ao vivo no Pará

Fonte: g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/05/2025/07:16:21

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...