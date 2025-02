Rainha das Rainhas 2025: campeã dedica troféu à cidade natal, Bragança, no interior do Pará

Rainha das Rainhas 2025: Lohane Lima, do Clube do Remo, é a vencedora do concurso — Foto: Thaís Neves / g1

Com a vitória, Lohane Lima espera que o titulo ajude a inspirar outras mulheres, principalmente no interior do estado, que sonham com títulos e conquistas que, às vezes, envolvem sair de suas cidades rumo a novas experiências.

A candidata campeã do Rainhas das Rainhas 2025, Lohane Lima, do Clube do Remo, dedicou o troféu à Bragança, cidade onde nasceu, no interior do Pará.

Lohane tem 23 anos e é estudante de Nutrição. Neste sábado (22), ela foi eleita a “Soberana do Carnaval” paraense. O Rainha das Rainhas é conhecido como o mais tradicional concurso de beleza da Amazônia, com 77 anos de história.

A competição foi disputada entre treze candidatas que representaram seus respectivos clubes, com fantasias marcadas pelos grandes esplendores.

Vencedora, Lohanne Lima levou o tema “Parvati: a energia indiana do amor”. O estilista é João Bosco Maia Neto, e a coreografia é de Marcos Marciel.

“Quero que as mulheres da minha cidade vejam que é possível vir do interior, dá certo”, disse.

Bragança fica há 221 km de Belém, no nordeste do Pará. Além da emoção por representar a cidade no concurso, Lohane compartilhou que a sua grande inspiração foi a própria mãe, Edilene. “Minha rainha. […] Eu sempre quis ser igual a senhora”.

A mãe reforçou que o titulo vai para a cidade natal, onde a filha foi “acostumada a tomar açaí e comer farinha da ‘baguda”, como uma paraense nata.

Rainha das Rainhas

Realizado pelo Grupo Liberal, o evento é considerado um dos maiores concursos de beleza e fantasia do Brasil e foi declarado Patrimônio Cultural e Artístico Imaterial do Pará em 2024. O evento se consolidou como uma das mais importantes manifestações culturais do Pará, sendo realizado desde 1947.

A edição deste ano contou com uma curiosidade: pela primeira vez, a faixa da vencedora foi confeccionada na cor verde, em alusão à importância dos debates que envolvem o meio ambiente — veja no vídeo acima quando ocorreu a entrega da faixa. Outra novidade foi que as candidatas poderiam ter entre 18 e 35 anos.

A primeira princesa foi Eliza Almeida, do Cassazum; a segunda princesa foi Yanna Meireles, do Pinheirense; a 3ª princesa foi Alana Moraes, do Guará Park; e a 4ª princesa foi Sammya Xavier, do Bancrévea.

