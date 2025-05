Rainha do Rodeio de Novo Progresso da exponp 2023 eleita a primeira princesa da Exponorte 2025 em Sinop (MT)

Foto: Reprodução | Do Pará para o Mato Grosso, a jovem Cláudia Amélia Mello vem conquistando espaço e admiração por onde passa. Aos 25 anos, a empresária do setor de moda praia acaba de ser coroada Primeira Princesa da Rainha do Rodeio de Sinop. Natural de Novo Progresso, cidade onde também foi Rainha do Rodeio em 2023, Cláudia agora brilha nos palcos mato-grossenses.

“Hoje é um dia muito especial para mim. Esta conquista é um reconhecimento de toda minha trajetória. Desde o início, sempre sonhei em representar a beleza e a força da nossa cultura do rodeio”, declarou Cláudia em suas redes sociais.

Ela ainda destacou o apoio que recebeu de familiares, amigos e da comunidade de Sinop: “Sem vocês, essa conquista não seria possível”.

Com carisma, beleza e paixão pelo que representa, Cláudia segue firme em sua missão de honrar as raízes sertanejas e espalhar a força da mulher no rodeio brasileiro.

Veja vídeo:

