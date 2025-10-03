Raio-X mostra mais de 30 estilhaços de tiro em onça resgatada após passar horas à deriva em rio no AM

Raio-x mostra mais de 30 marcas de tiros no rosto de onça resgatada após passar horas a deriva em rio no AM. — Foto: Reprodução

Estilhaços de tiro atingiram o animal pelo rosto, cabeça e pescoço. Ela foi resgatada após ser vista nadando há horas no Rio Negro, em Manaus.

Um exame de raio-X feito após o resgate de uma onça-pintada nas águas do Rio Negro, em Manaus, mostrou que o animal foi atingido por mais de 30 estilhaços de tiro pelo rosto, cabeça e pescoço. A informação foi divulgada pela equipe de veterinários que presta assistência ao animal nesta quinta-feira (2).

A onça foi avistada por passageiros de uma embarcação que passava pelo local no momento em que ela tentava atravessar o rio. De acordo com testemunhas, o animal parecia desnorteado e sem forças, e teria seguido em direção à Praia da Ponta Negra, na Zona Oeste da capital.

Segundo a equipe que cuida do animal, além dos estilhaços causados por um tiro por arma de caça que levou na cabeça, a onça estava com dentes quebrados, ferimentos visíveis na cabeça e com debilidade intensa.

“A gente percebe que o tiro ele foi executado a distância. Ficou muito espalhado, não ficou um tiro concentrado em uma região. Se tivesse sido concentrado, o animal com certeza teria vindo a óbito. Então, a gente percebe que a pessoa deve ter atirado de longe, afim de fazer um afugentamento. Um tiro desse tipo no rosto, uma região extremamente sensível tem que ser avaliado de forma muito profunda”, explicou o biólogo e pesquisdor em felinos, Rogério Fonseca.

O resgate mobilizou a Secretaria Estadual de Proteção e Defesa Animal (Sepet), o Batalhão Ambiental, o Instituto Laiff e a ‘Equipe Pet’ da deputada estadual Joana Darc (União-AM). Uma força-tarefa foi montada para retirar o felino da água.

O animal é um macho. Pelo tamanho e peso, deve ter aproximadamente cinco anos de vida. Acredita-se que ela tenha entrado no rio para escapar do ataque e não se sabe em que área da floresta vivia.

Os veterinários também afirmaram que a onça está bastante estressada e o estado de saúde dela é estável. O animal segue internado.

Depois dos cuidados recebidos numa clínica de Manaus, o felino foi levado para um lugar de repouso.

De acordo com os órgãos envolvidos, a prioridade é garantir a recuperação da onça e, se houver condições, realizar a reintrodução do animal à natureza.

Veja vídeo do resgate:

