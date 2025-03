Ranking de 100 melhores frutas do mundo tem uma brasileira; veja qual é

Jabuticaba — Foto: Reprodução/Festival da Jabuticaba

Lista do TasteAtlas, considerado uma enciclopédia gastronômica dos EUA, coloca as melhores frutas do mundo segundo avaliação dos usuários do site.

O TasteAtlas, portal considerado uma enciclopédia gastronômica dos EUA, atualizou nesta segunda-feira (17) o ranking das 100 melhores frutas do mundo.

Apenas uma brasileira apareceu na lista: a jabuticaba, que ficou em décimo lugar. A fruta de tom roxo escuro, com polpa doce e saborosa, é uma favorita dos usuários do TasteAtlas, responsáveis pela avaliação: ela já chegou a ficar em segundo lugar no ranking, em 2023.

Atualmente, a jabuticaba possui 4,5 estrelas (de 5) no site, com base na avaliação dos usuários. A primeira colocada é a grega rodakina, que tem 4,7 estrelas (veja abaixo as cinco melhores frutas do ranking).

🫐O que torna a jabuticaba tão especial?

Apesar de a polpa ser a parte mais doce da jabuticaba, a riqueza nutricional da fruta está na casca. Abaixo, confira os principais benefícios da fruta:

A casca da jabuticaba é rica em antioxidantes;

Tem as vitaminas C e do complexo B;

Contém minerais como o ferro, o magnésio e o potássio;

É fonte de pectina, uma fibra que auxilia as “bactérias do bem” do intestino.

A fruta reforça ainda o sistema imunológico, diminui o risco do diabetes tipo 2 e reduz o colesterol – por ter alta capacidade antioxidante – segundo a pesquisadora da Embrapa Ana Carolina Chaves.

Além disso, os antioxidantes da jabuticaba protegem o organismo dos radicais livres, que podem provocar doenças.

Para conseguir os benefícios para a saúde, segundo a pesquisadora, a dica é consumir dez jabuticabas por dia (com a casca).

Conheça as cinco melhores frutas no ranking da TasteAtlas:

1° Rodakina naoussas 🍑 (4,7 estrelas)

A rodakina naoussas é um tipo de pêssego cultivado na vila de Naoussas, na ilha de Paros, na Grécia — daí o nome “naoussas”.

Mesmo tendo origem na China, essa fruta doce e com aroma forte se tornou uma das mais populares da Grécia. Isso porque, de acordo com o TastleAtlas, o clima e o solo locais favorecem o seu cultivo.

Atualmente, os “pêssegos” gregos também são vendidos em mercados da Europa e do Oriente Médio, especialmente, entre os meses de maio e outubro.

2° Truskawka kaszubska 🍓 (4,7 estrelas)

A truskawka kaszubska é um tipo de morango cultivado nos distritos de Kartuski, Kościerski e Bytowski, na Polônia.

Ele se destaca pelo alto teor de açúcar, com sabor doce, aromático e bem equilibrado, segundo o TasteAtlas.

Devido a essa característica, a fruta costuma ser usada no preparo de doces e bolos.

3° Mandarini chiou 🍊 (4,7 estrelas)

A terceira fruta da lista é a mandarini chiou (tangerina de Quios, na tradução livre do grego para o português).

Quios é a ilha na Grécia na qual essa fruta é tradicionalmente cultivada.

A tangerina de Quios é conhecida por ser uma das mais aromáticas do mundo, segundo o TasteAtlas.

O cheiro é tão marcante que fez com que a ilha ganhasse o apelido de “Myrovolos” – a ilha perfumada, de acordo com a publicação.

A fruta também se destaca por ser muito doce, o que é atribuído ao clima quente e as propriedades do solo.

4° Portokalia maleme chanion kritis 🍊

Portokalia maleme chanion kritis são um tipo de laranjas gregas, consideradas a quarta melhor fruta do mundo.

Esse “palavrão” corresponde às laranjas cultivadas na Chania, cidade localizada na ilha de Creta, na Grécia.

Além do sabor e fragrância próprios, essa fruta se destaca pelo seu formato grande, alongado e firme — o que faz com que ela seja fácil de transportar, de acordo com o TasteAtlas.

5° Cítricos valencianos 🍋

Os cítricos valencianos são uma categoria que inclui três frutos: a laranja, a tangerina e o limão. Eles são cultivados nas províncias de Castellón, Valência e Alicante, localizadas na Comunidade Valenciana, na Espanha.

Por serem cítricos, uma das suas principais características é a acidez, conhecida por ser bem equilibrada com a doçura. Além disso, eles são famosos pela fragrância, cor e sabor intensos.

Esses frutos podem ser aproveitados de diferentes formas, seja no consumo in natura, em sucos, no preparo de molhos e até em sobremesas.

