Rapaz de 15 anos sofre pneumonia e é transferido de UTI após uso de narguilé; prefeito grava vídeo em alerta para doença

O adolescente Andre, de 15 anos, foi internado no Hospital Municipal entre a vida e a morte por causa de uma pneumonia química e bacteriana causada pelo uso de narguilé, um vício que acompanhou o rapaz por muitos anos. No início, ele ouvia sobre os perigos do narguilé, mas não dava importância.

André foi transferido neta sexta-feira, 15 de setembro de 2023, de UTI aérea para hospital em Santarém, o prefeito Gelson Dill (MDB), que acompanhou a transferência , gravou vídeo relatando sobre o assunto. O estado de saúde após a transferência não foi divulgado.

Assista

Narguilé x riscos

A fumaça produzida pelo narguilé e tragada pelos jovens é composta de água e tabaco aromatizado. Muitos dividem o bocal do aparelho em uma roda de conversa, o que pode ocasionar riscos à saúde.

O tabaco para o narguilé é produzido pela fermentação com melaço, glicerina e essências de fruta. Se comparado com o cigarro, muitos acreditam que o hábito faz menos mal para a saúde.

No entanto, segundo um estudo feito pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Instituto Nacional do Câncer (INCA), a fumaça do narguilé inalada por 20 a 60 minutos equivale a fumar 100 cigarros.

Como o produto produz um sabor adocicado, as pessoas acabam consumindo por mais tempo. A média de consumo, em geral, é de 1 hora.

