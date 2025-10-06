Rapper Hungria recebe alta médica em Brasília

Cantor Hungria foi internado com suspeita de intoxicação por metanol — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Ainda não há confirmação se o músico brasiliense foi ou não intoxicado por metanol. O resultado dos exames colhidos no hospital deve ser divulgado nos próximos dias.

O rapper Hungria, de 34 anos, recebeu alta médica do hospital DF Star, em Brasília, neste domingo. Segundo boletim médico, o artista apresentou “excelente evolução clínica” e deve seguir com os cuidados em casa. Ainda não há confirmação se o músico brasiliense foi ou não intoxicado por metanol. O resultado dos exames colhidos no hospital deve ser divulgado nos próximos dias.

No Distrito Federal, Hungria foi o primeiro caso suspeito de intoxicação por metanol registrado neste ano. O artista chegou ao hospital com sintomas como dor de cabeça, náuseas, vômitos, visão turva, quadro compatível com intoxicação por metanol. Por conta dos sintomas, ele foi tratado como se tivesse sido intoxicado pelo produto químico. Em quatro dias de internação, o músico chegou a fazer hemodiálise e tomar etanol diluído em suco. O álcool etílico compete com o metanol e retarda o metabolismo de uma suposta intoxicação.

