Rastreador de celular roubado localiza suspeitos de assalto em quarto de motel em Santarém (PA)

Celulares e simulacro de pistola encontrados com dupla de assaltantes em motel no bairro Diamantino — Foto: Polícia Militar / Divulgação

Uma das vítimas da dupla de assaltantes rastreou o aparelho roubado e informou a localização à polícia.

Equipe do Motopatrulhamento da operação Carga Máxima do 35° BPM, com apoio do Recobrimento e mais duas viaturas, prendeu uma dupla suspeita de praticar vários assaltos em Santarém, oeste do Pará. Os suspeitos foram presos por volta das 22h desta segunda-feira (26), em um motel localizado na Av. Moaçara, bairro Diamantino.

De acordo com informações da Polícia Militar, as guarnições chegaram até os suspeitos com a ajuda de uma das vítimas que estava rastreando seu celular roubado. O rastreador indicava que o aparelho estava no motel.

Informados sobre as características da motocicleta de cor azul e de que um dos suspeitos usava camisa cinza e outro, uma camisa preta, as viaturas foram até o local indicado pelo rastreamento do celular roubado na Av. Padre Felipe Bettendorf, bairro Interventoria.

No motel, os policiais visualizaram dentro da garagem de um dos quartos, uma motocicleta Honda CG 160 fan de cor azul com as mesmas características da moto usada nos roubos.

Os policiais então pediram que os ocupantes do quarto abrissem a porta para verificação. No local, foram encontrados os dois suspeitos, sendo um morador do bairro Salvação e outro morador do bairro Área verde.

Com a dupla a polícia encontrou e apreendeu:

01 Simulacro de pistola

01 motocicleta Honda CG 160 Fan, placa OTY-2587

02 capacetes de cor preta

R$ ⁠79,00 em espécie

01 fone de ouvido na cor branca

01 Celular Motorola Moto G 34

⁠01 celular Realme Note 60

⁠01 celular Redmi 13c

⁠01 celular Samsumg A52

⁠01 celular Iphone 13 Pro Max

⁠01 celular Sansumg de cor azul

01 celular Redmi de cor azul

Os suspeitos receberem voz de prisão e foram conduzidos para 16ª Seccional Urbana de Santarém para apresentação à delegada plantonista Carmem Ramos.

Na Secional de Polícia Civil, compareceram quatro vítimas da dupla de assaltantes. As outras vítimas ficaram de comparecer na manhã desta terça-feira.

Fonte: g1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/05/2025/08:00:51

