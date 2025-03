“Ratinha” é Presa Após Roubar Aparelho Celular em Itaituba

(Foto: Reprodução) – Polícia Militar apreende facão e recupera celular roubado após acompanhamento.

Durante a operação Tolerância Zero, por volta de 01h20min desta quarta-feira, 26 de março de 2025, uma guarnição da Polícia Militar se encontrava parada na Av. Getúlio Vargas, nas proximidades do Porto da Balsa, em Itaituba, no sudoeste do Pará, quando avistou um casal vindo em alta velocidade de bicicleta.

Um dos policiais identificou que os indivíduos eram conhecidos como “Bitoneira” e Regiane Lobato, vulgo “Ratinha”, ambos usuários de drogas e conhecidos pela prática de diversos furtos e roubos na cidade.

Diante da suspeita, a guarnição realizou acompanhamento até a Distribuidora Rodrigues, localizada em frente às barracas da feira. O vulgo “Bitoneira” pulou da bicicleta ainda em movimento, o que resultou na queda de Regiane, que estava na garupa. Após a queda, Regiane ficou imóvel no chão e próximo a ela foi encontrado um facão enferrujado, utilizado para a prática do crime. Enquanto isso, Bitoneira estava fugindo.

O restante da guarnição iniciou o acompanhamento ao fugitivo, que correu em direção à margem do rio Tapajós e adentrou na água, desaparecendo da vista da equipe devido à pouca iluminação.

Durante as buscas nas proximidades, os policiais localizaram um celular modelo A21, Samsung, cor branca, completamente molhado, dentro de uma voadeira atracada na margem do rio, no local onde o suspeito foi visto pela última vez.

A guarnição ainda realizou buscas no rio com o auxílio de pescadores em uma embarcação; porém, não obteve êxito na captura do suspeito. Ao retornar, um homem os aguardava e relatou que teve seu celular (A21, Samsung, cor branca) e a quantia de R$ 100,00 (cem reais) roubados pela dupla. Ele avistou o momento em que a viatura saiu em perseguição aos suspeitos. Os policiais mostraram o celular encontrado ao homem, que prontamente reconheceu o aparelho como sendo seu.

Diante dos fatos, a equipe conduziu a nacional Regiane à Delegacia de Polícia. A suspeita apresentava escoriações no rosto e ombro, ocasionadas durante a queda, e recebeu atendimento de uma equipe do Corpo de Bombeiros na sede policial.

