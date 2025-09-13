Ratinho Junior faz maior compra de fuzis da história do Paraná

(Foto: @ratinhojunior/Facebook) – O governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD).

O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), fez a maior compra de fuzis da história do estado. Serão entregues 1.544 armas para os grupos especiais das polícias da Secretaria da Segurança Pública na próxima terça-feira.

São 329 fuzis 7.62 milímetros e outros 1.215 tipo 5.56 milímetros, que significam um investimento de 15,4 milhões de reais. Esses dois modelos de fuzis são de fabricantes de Israel e da República Tcheca.

“Nós investimos cada vez mais no preparo das nossas polícias, desde a tecnologia dos armamentos até o aumento do número de batalhões. O objetivo é somente um, tornar cada vez mais seguro o convívio da nossa sociedade com um ambiente que favoreça o desenvolvimento das próximas gerações”, afirma Ratinho Junior.

O armamento será utilizado pelas tropas das forças policiais do estado, além dos grupos de operações especiais das polícias Civil (PCPR) e Militar (PMPR), que são unidades especializadas em situações de alto risco e de enfrentamento ao crime organizado, tráfico de drogas e homicídios, que demandam resposta rápida das forças de segurança.

“Os grupos especiais das nossas polícias atuam em situações de alta complexidade e risco por todo o estado, portanto, prepará-los com armamentos mais modernos é uma forma de garantirmos o combate efetivo ao crime organizado”, disse o secretário da Segurança Pública do Paraná, coronel Hudson Leoncio Teixeira.

Fonte: Veja e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/09/2025/09:36:36

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...