Re-Pa só na final! Veja os confrontos das quartas de final do Parazão 2025

Definidos oc classificados e os confrontos das quartas de finais do Campeonato Paraense 2025

Após o término da 8ª e última rodada do Campeonato Paraense 2025, conhecemos os oito clubes classificados para as quartas de finais do maior estadual da Região Norte. Com um final cheio de emoções e com direito a jogo parado por conta da chuva, ficou definido os confrontos da próxima fase do Parazão.

Em cruzamento olímpico, o Remo, que terminou na liderança da primeira fase, vai enfrentar o Santa Rosa, que terminou na 8ª posição.

O Paysandu que findou a primeira fase na vice-liderança, terá pela frente o Capitão Poço, que terminou na 7ª colocação.

A equipe do Bragantino ficou na 3ª posição e terá pela frente o Águia de Marabá, que ficou na 6ª colocação.

Fechando os confrontos teremos o castanhal, que ficou na 4ª posição enfrentando a Tuna Luso Brasileira, que ficou na 5ª colocação.

Veja como ficou a tabela de classificação da 1ª fase do Parazão

Posição Time P J V E D GP GC SG

1 Remo 🟢 17 8 5 2 1 17 4 13

2 Paysandu 🟢 17 8 5 2 1 15 7 8

3 Bragantino-PA 🟢 17 8 5 2 1 11 6 5

4 Castanhal 🟢 13 8 3 4 1 10 7 3

5 Tuna Luso 🟢 11 8 3 2 3 12 12 0

6 Águia de Marabá 🟢 11 8 3 2 3 9 10 -1

7 Capitão Poço 🟢 11 8 2 5 1 9 9 0

8 Santa Rosa 🟢 10 8 3 1 4 7 9 -2

9 Cametá 10 8 3 1 4 6 11 -5

10 São Francisco-PA 6 8 2 0 6 9 16 -7

11 Independente-PA 🔴 6 8 1 3 4 5 12 -7

12 Caeté 🔴 3 8 1 0 7 5 12 -7

🟢 Classificados | 🔴 Rebaixados

Jogo único e sem vantagem

As quartas de finais do Parazão serão jogo único, o mesmo ocorrendo nas semifinais. Os quatro primeiros colocados terão a “vantagem” de jogar em casa, porém, durante o jogo, nenhuma equipe terá vantagem. Em caso de empates no tempo normal, a vagas nas semifinais serão decididas nas penalidades.

Re-Pa só na final

Quem passar do confronto entre Remo x Santa Rosa encara o vencedor do duelo entre Tuna x Castanhal. Quem passar do confronto entre Paysandu x Capitão Poço, pega quem avançar de Bragantino x Águia de Marabá. Então só poderemos ter o clássico Re-Pa em uma eventual decisão de Parazão.

Datas

Por conta do julgamento no TJD-PA, por uma suposta irregularidade de jogadores da Tuna e Capitão Poço, em ação movida pelas agremiações do Caeté e Independente, as quartas de finais que seriam disputadas no meio da semana, passaram para sexta (7), sábado (8) e domingo (9).

Remo x Santa Rosa – Sexta-feira (7), às 20h, no Mangueirão

Paysandu x Capitão Poço – Sábado (8), às 18h, no Mangueirão

Bragantino x Águia de Marabá – Domingo (9), às 15h30, no Estádio Diogão

Castanhal x Tuna Luso – Domingo (9), 10h, no CT do Japiim

