Real Madrid goleia Sevilla na despedida de Navas

O Real Madrid não decepcionou a torcida no reencontro após o título da Copa Intercontinental. A equipe venceu com direito a gol brasileiro, goleada e despedida de um ex-jogador do clube.

O Real Madrid se despediu de 2024 em grande estilo. A equipe de Carlo Ancelotti recebeu o Sevilla no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol, e venceu por 4 a 2, em jogo com golaços -o brasileiro Rodrygo marcou um deles. Este foi o primeiro compromisso do time merengue após a conquista do Intercontinental da Fifa, em Doha, no Qatar.

O duelo marcou a última partida de Jesús Navas como jogador profissional, e ele recebeu homenagens antes de a bola rolar.

Os gols. Mbappé abriu o placar e Valverde ampliou. Rodrygo fez o terceiro, enquanto Romero diminuiu para os visitantes. Brahim Diaz fez o quarto e houve tempo ainda de Lukebakio fazer o segundo do Sevilla.

Tabela. Com o resultado, o Real Madrid chegou a 40 pontos e alcançou a vice-liderança do torneio, um ponto atrás do Atlético de Madrid. O Barcelona está em terceiro, com 38 pontos.

Olho no calendário. Os comandados de Ancelotti volta a campo no dia 3, contra o Valencia, partida que foi adiada devido às inundações em Valencia. Já o Sevilla, enfrenta o Almeria no dia 4, em jogo válido pela Copa do Rei.

Melhor do mundo fora. Vencedor do prêmio “The Best” no dia 17, o brasileiro Vinicius Júnior não atuou no último jogo do Real Madrid em 2024. Ele teve de cumprir suspensão após ser punido com cartão amarelo na partida contra

HOMENAGEM A NAVAS

Jesús Navas, do Sevilla, fez a última partida como jogador profissional e foi homenageado no Santiago Bernabéu antes de a bola rolar. Ele passou por um corredor formado pelos jogadores de Real e Sevilla, e foi aplaudido. Também foi ovacionado pelos torcedores presentes às arquibancadas.

Navas se profissionalizou pelo Sevilla e, fora o clube espanhol, vestiu apenas a camisa do Manchester City, da Inglaterra. Ele se despediu do Palangana em 2013 e retornou em 2017, ficando até a aposentadoria. Também defendeu a seleção espanhola, e conquistou a Copa do Mundo de 2010, a Eurocopa de 2012 e 2024 e a Liga das Nações da UEFA de 2022/23.

Ele começou o jogo no banco de reservas e entrou aos 19 minutos do segundo tempo, na vaga de Stanis Idumbo. Navas, que recebeu a faixa de capitão ao entrar em campo, foi bastante aplaudido novamente quando teve o nome anunciado.

COMO FOI O JOGO

O Real Madrid, em casa, começou o jogo com uma “blitz” e empurrou o Sevilla para o campo de defesa. Não demorou para o time da casa abrir o placar, em bonito chute de Mbappé. A partir daí, o que se viu foram os comandados de Ancelotti dominando as ações e ditando o ritmo da partida, enquanto a equipe visitante encontrava muita dificuldade em construir as jogadas para chegar ao ataque.

O time merengue, com transições rápidas, ampliou a vantagem no placar com certa facilidade, em gols de Valverde e do brasileiro Rodrygo. Após o terceiro gol, um momento de cochilo do Real fez o Sevilla diminuir a vantagem, mas nada que tenha conseguido mudar o cenário da primeira etapa.

Na volta do intervalo, o Sevilla esteve mais atento e quase chegou ao segundo. O susto inicial pareceu ter acordado o Real, que acelerou um pouco o jogo e logo chegou ao quarto gol, devolvendo a tranquilidade à equipe.

Quando o jogo entrou na reta, pôde-se ver um Sevilla um pouco mais corajoso nos avanços ao ataque, mas com desequilíbrio entre os setores, o deixava espaços para o Real explorar os contra-ataques. Em uma dessas investidas, Lukebakio recebeu em velocidade e bateu para fazer o segundo dos visitantes.

GOLS E LANCES

1×0. Aos 10 minutos do 1º tempo, Rodrygo limpou a jogada pela esquerda e acionou Mbappé. O francês dominou, ajeitou e bateu forte de fora da área, manando no ângulo do gol defendido por Álvaro Fernández.

Para fora. Aos 16 minutos do 1º tempo, Tchouaméni abriu na direita para Lucas Vázquez, que cruzou para a área. Mbappé pegou de primeira, mas mandou para fora.

2×0. Aos 20 minutos do 1º tempo, Camavinga passou para Valverde, que ajeitou e chutou de fora da área. Álvaro Fernández não alcançou.

3×0. Aos 33 minutos do 1º tempo, Lucas Vázquez tabelou com Brahim Díaz pela direita e deu um passe para a entrada da área. Rodrygo chutou de primeira, mandou no canto alto direito, e fez o terceiro.

3×1. Aos 35 minutos do 1º tempo, Lukebakio tocou na direita para Juanlu Sánchez, que avançou e cruzou. Isaac Romero, nas costas da marcação, cabeceou para a rede.

Quase. Aos 42 minutos do 1º tempo, Valverde esticou pela direita para Lucas Vázquez, que arrancou, entrou na área e chutou forte. Álvaro Fernández fez boa defesa, e o Real não conseguiu aproveitar o rebote.

4×1. Aos 7 minutos do 2º tempo, Lucas Vázquez recebeu de Mbappé na direita e devolveu. O francês serviu Brahim Díaz que, cara a cara, bateu para fazer o quarto.

Na trave! Aos 28 minutos do 2º tempo, Navas recebeu na área e ajeitou de calcanhar para Isaac Romero, que finalizou rasteiro. A bola passou por Courtois e bateu na trave esquerda.

4×2. Aos 40 minutos do 2º tempo, Peque Fernández acionou Lukebakio na esquerda. Ele arrancou e chutou. Courtois chegou a tocar na bola, mas ela entrou no canto direito, entre ele e a trave.

FICHA TÉCNICA

REAL MADRID 4 X 2 SEVILLA

Competição: Campeonato Espanhol

Data e hora: 22 de dezembro de 2024, domingo, às 12h15 (de Brasília)

Local: Santiago Bernabéu

Arbitragem: Isidro Díaz de Mera Escuderos

Assistentes: Diego Santaúrsula Aguado e Iván Hernández Ramos

Cartões amarelos: Valverde (RMA); Lokonga, Kike Salas (SEV)

Cartões vermelhos: –

Gols: Mbappé, do Real Madrid, aos 10’/1ºT; Valverde, do Real Madrid, aos 20’/1ºT; Rodrygo, do Real Madrid, aos 33’/1T; Romero, do Sevilla, aos 35’/1ºT; Brahim Diaz, do Real Madrid, aos 7’/2ºT; Lukebakio, do Sevilla, aos 40’/2ºT

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Tchouaméni, Rüdiger e Camavinga; Valverde, Ceballos (Luka Modric) e Bellingham; Rodrygo (Arda Güler), Mbappé e Brahim Díaz. T.: Carlo Ancelotti

Sevilla: Álvaro Fernández; Carmona, Badé, Gudelj e Kike Salas (Gonzalo Montiel); Agoumé, Juanlu Sánchez (Peque Fernández) e Lokonga (Manu Bueno); Lukébakio, Isaac Romero (García Pascual) e Idumbo (Jesús Navas). T.: Xavier García Pimienta

