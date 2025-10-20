Real Madrid vence o Getafe fora de casa com gol de Mbappé

Mbappé decidiu mais uma vez | David S. Bustamante e Antonio Villalba (Getafe)/Divulgação Real Madrid

Francês decide no segundo tempo e mantém o time merengue na liderança de LaLiga após pausa para a Data FIFA.

OReal Madrid voltou em grande estilo após a pausa para a Data Fifa. Com gol de Kylian Mbappé no segundo tempo, a equipe madrilenha derrotou o Getafe por 1 a 0, neste domingo (19), no Coliseum Alfonso Pérez, e retomou a liderança da LaLiga.

O gol da vitória saiu aos 34 minutos da etapa final, quando Arda Güler encontrou Mbappé dentro da área. O atacante francês girou sobre a marcação e finalizou com precisão para marcar o 15º gol em 11 partidas nesta temporada, confirmando a boa fase desde sua chegada ao clube.

Domínio merengue desde o início

O Real Madrid começou controlando as ações ofensivas e criou chances claras logo nos minutos iniciais. Mbappé foi o protagonista das principais oportunidades, obrigando o goleiro Soria a fazer boas defesas. O francês ainda teve outro bom chute que passou muito perto da trave.

O Getafe, por sua vez, conseguiu se reorganizar e diminuir o ritmo do jogo. A equipe da casa levou perigo apenas no fim do primeiro tempo, em um voleio de Álex, que assustou o goleiro Courtois. Antes do intervalo, o Real quase abriu o placar em cobrança de falta de Alaba, no rebote finalizado por Valverde para fora.

Segundo tempo de poucas chances e decisão de Mbappé

Após o intervalo, o ritmo da partida caiu. O Real Madrid manteve o controle, mas enfrentou uma defesa bem posicionada. Aos 65 minutos, Bellingham encontrou Mbappé em profundidade, mas o chute do francês saiu pela linha de fundo.

O jogo mudou de vez aos 76 minutos, quando Nyom, do Getafe, foi expulso após falta dura em Vini Jr.. Pouco depois, em bela jogada com Güler, Mbappé marcou o gol da vitória. O Getafe ainda perdeu Álex, expulso aos 84 minutos, e quase empatou no fim, mas Courtois fez grande defesa diante de Kamara, garantindo os três pontos.

Com o resultado, o Real Madrid chega aos trinta e cinco pontos e segue firme na disputa pelo título espanhol. Já o Getafe permanece na parte inferior da tabela, com desempenho irregular nas últimas rodadas.

Fonte: ESPN e Republicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/10/2025/14:04:42

