Receita apreende cargas de combustível avaliadas em R$ 240 milhões de dois navios

Receita reteve cargas de dois navios no Rio de Janeiro, avaliadas em cerca de R$ 240 milhões, contendo petróleo | Foto: Receita Federal/Divulgação

A Receita Federal apreendeu, nesta sexta-feira, cargas de combustível de dois navios que tinham destino ao Rio de Janeiro, avaliadas em cerca de 240 milhões.

A ação faz parte da Operação Cadeia de Carbono, contra fraudes na importação e comercialização de combustíveis, petróleo e derivados. 11 importadoras foram mapeadas como alvos da Receita em cinco estados: Alagoas, Amapá, Paraíba, Rio e São Paulo.

De acordo com a investigação, as empresas não tinham capacidade financeira nem registro para importar as cargas milionárias. A suspeita é que as companhias sejam usadas como laranjas para esconder os verdadeiros donos das mercadorias e o caminho do dinheiro, como explicou o secretario da Receita Federal, Robinson Barreirinhas.

Apesar do foco poder recair sob a apreensão da carga de dois navios, o que é mais importante para a Receita Federal não é tanto o óleo que está lá naquele navio, é o movimento financeiro que levou a essa importação. É a destinação que seria dado a esse produto aqui no Brasil. Nós precisamos seguir isso, porque nós estamos convictos de que há uma estrutura, uma organização criminosa com outros interesses por trás disso.

Segundo a TV Globo, o combustível era destinado ao grupo Refit, uma das maiores refinadoras privadas do Rio. A empresa foi notificada da apreensão.

A Receita afirma que o modelo fraudulento de importação sustenta crimes como lavagem de dinheiro, evasão de divisas e sonegação fiscal. Também estão na mira depósitos e terminais de armazenamento em São Paulo.

A operação desta sexta é um desdobramento da ação, no fim de agosto, que identificou a participação do PCC na adulteração de combustíveis em mais de mil postos espalhados em dez estados brasileiros. As investigações apontam que a organização controlava toda a cadeia do setor, da importação à venda final, usando centenas de empresas para esconder a origem do dinheiro. Entre 2020 e 2024, o esquema movimentou mais de R$ 52 bilhões.

Em agenda em São Paulo, o Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu que o governo federal intensifique a atuação contra fraudes e mecanismos financeiros utilizados pelo crime. Ainda segundo o ministro, a prática ilegal de importação de combustíveis envolve a sonegação de bilhões de reais.

O Brasil é o único país que tem uma legislação muito frouxa com aquele sonegador reiterado que sabe que pagando um tributo, negociando o dívida, ele acaba escapando da legislação penal. Isso é muito grave. O fato de uma pessoa que tem um esquema criminoso acabar não indo para trás das grades em função dessas brechas na legislação.

A operação da Receita tem caráter contínuo. O órgão publicará nos próximos dias instruções que endurecem as regras aduaneiras para importação de combustíveis.

Fonte: CBN e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/09/2025/08:00:00

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...