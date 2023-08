Receita Federal abre na quinta-feira consulta ao 4º lote de restituição do IR 2023

Em situações em que a restituição não é depositada na conta indicada, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil (Foto:Joédson Alves/Agência Brasil).

Pagamento das restituições está agendado para o dia 31 de agosto

A Receita Federal informa que o quarto lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2023 estará acessível para consulta a partir das 10h da próxima quinta-feira, dia 24 de agosto. Nele, estão incluídas as restituições residuais de exercícios anteriores.

No dia 31 de agosto, será realizado o crédito bancário para um total de 6.118.310 contribuintes, somando um montante de R$ 7,5 bilhões. É importante destacar que desse valor, R$ 914,1 milhões correspondem aos contribuintes com prioridade legal.

Dentro dessa prioridade, estão contemplados diversos grupos: 11.960 contribuintes idosos acima de 80 anos; 86.427 contribuintes com idade entre 60 e 79 anos; 9.065 contribuintes com deficiência física, mental ou doença grave; 30.453 contribuintes cuja principal fonte de renda é o magistério. Além disso, 219.288 contribuintes, embora não tenham prioridade legal, receberão a restituição antes de outros devido ao uso da Declaração Pré-preenchida ou à escolha de receber a restituição via Pix.

O grupo de contribuintes não prioritários, que entregou a declaração até o dia 29 de maio deste ano, também foi contemplado no lote, totalizando 5.761.117 pessoas.

Veja como consultar e quando o dinheiro vai sair

A Receita Federal oferece diferentes formas de consulta. O contribuinte pode acessar a página da Receita Federal na internet e, a partir da seção “Meu Imposto de Renda”, clicar em “Consultar a Restituição”. Outra opção é realizar a consulta por meio do aplicativo da Receita Federal disponível para tablets e smartphones.

O pagamento das restituições está agendado para o dia 31 de agosto, utilizando a conta bancária informada na declaração do Imposto de Renda ou a chave Pix associada ao Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). Caso algum contribuinte não encontre seu nome na lista de restituições, é recomendado acessar o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) para obter o extrato da declaração. Se houver pendências, é possível corrigi-las mediante o envio de uma declaração retificadora, aguardando então os próximos lotes de revisão.

Em situações em que a restituição não é depositada na conta indicada, como em caso de conta desativada, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil.

O cidadão pode agendar o crédito em qualquer conta bancária em seu nome por meio do Portal BB ou entrando em contato com a Central de Relacionamento do banco. Caso a restituição não seja resgatada após um ano, o contribuinte deve requerer o valor no Portal e-CAC, acessando o menu “Declarações e Demonstrativos” e selecionando “Solicitar restituição não resgatada na rede bancária”.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/08/2023/17:29:32

