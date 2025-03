(Foto: Reprodução) – Receita Federal alerta sobre novo golpe do CPF Créditos: depositphotos.com / joasouza

Em 2025, uma nova modalidade de golpe tem se tornado frequente no Brasil, utilizando o nome da Receita Federal para enganar cidadãos. Criminosos estão enviando e-mails falsos que alegam problemas no CPF dos destinatários, ameaçando com a suspensão do documento e bloqueio de contas bancárias. Essas mensagens são projetadas para induzir pânico e decisões precipitadas.

Os golpistas utilizam elementos visuais que imitam os da Receita Federal, como logotipos e cores, para dar uma aparência legítima à fraude. A linguagem utilizada é alarmante, destacando termos como “irregularidade” e “suspensão” para pressionar as vítimas a agirem rapidamente. Além disso, exigem o pagamento de uma multa falsa, com prazos de pagamento muito curtos.

Como os Golpistas Atuam?

Os e-mails fraudulentos contêm links que direcionam para sites falsos, que imitam portais oficiais do governo. No entanto, esses sites apresentam sinais de fraude, como domínios suspeitos que não terminam em “.gov.br”. Este é um dos principais indícios de que se trata de um golpe, e deve ser cuidadosamente observado antes de qualquer ação.

auto skip

Os golpistas criam um senso de urgência em relação ao pagamento, utilizando o nome da Receita Federal para dar credibilidade à fraude. Sites fraudulentos imitam portais governamentais, mas utilizam domínios não oficiais. Estar atento a essas características é essencial para evitar cair em armadilhas.

Como se Proteger de E-mails Fraudulentos?

Para se proteger contra esse tipo de golpe, é fundamental adotar algumas medidas preventivas. Primeiramente, desconfie de mensagens que solicitam informações pessoais, pois a Receita Federal não faz esse tipo de solicitação por e-mail ou mensagem de texto. Caso receba comunicações suspeitas, não forneça seus dados pessoais.

Evite clicar em links desconhecidos: Links maliciosos podem direcionar para sites fraudulentos ou instalar programas prejudiciais no dispositivo.

Não abra anexos de e-mails suspeitos: Anexos podem conter vírus ou programas que coletam informações pessoais.

Verifique a autenticidade das comunicações: Utilize apenas os canais oficiais da Receita Federal, como o Portal e-CAC e o site oficial.

Confirme a URL antes de acessar: Verifique se o endereço do site contém “gov.br”. URLs com terminações diferentes são indicativos de fraude.

A Receita Federal Envia E-mails Solicitando Pagamentos?

É importante ressaltar que a Receita Federal não envia e-mails exigindo pagamentos ou regularizações urgentes por meio de links. Caso receba mensagens suspeitas, a recomendação é não clicar em links, não realizar pagamentos e denunciar a tentativa de golpe aos órgãos competentes. Para mais informações e esclarecimentos, sempre acesse o portal oficial da Receita Federal.

Fonte: Guilherme Cremaschi e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/03/2025/14:36:00

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...