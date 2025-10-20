Receita Federal doa microcomputadores a prefeituras do Pará

Foto: Reprodução | Mais de 630 equipamentos foram reaproveitados a partir de TV boxes ilegais e serão usados em escolas municipais.

Na manhã desta sexta-feira (17), a Receita Federal realizou a entrega de 630 minicomputadores às prefeituras de Augusto Corrêa, Bragança, Inhangapi, Santo Antônio do Tauá e Tracuateua, no Pará. Os equipamentos são fruto da apreensão de TV boxes ilegais, foram transformados em ferramentas educacionais com jogos e livros digitais, por meio de parceria com o Instituto Federal do Pará (IFPA), a Universidade Federal do Pará (UFPA) e o Rotary Clube Internacional.

A iniciativa faz parte do projeto Destinação Social Sustentável, da 2ª Região Fiscal da Receita Federal, que busca promover a inclusão digital e educacional com o reaproveitamento de materiais apreendidos. Equipamentos que antes seriam descartados agora ganham nova utilidade, gerando impacto positivo em comunidades vulneráveis.

Os microcomputadores são facilmente implementados nas escolas pelo uso da internet não ser obrigatório para o funcionamento. “Fomos transformando esses equipamentos em microcomputadores e estamos doando a escolas da região, especialmente em comunidades pequenas, onde há dificuldade de conectividade. O equipamento funciona sem internet e serve como instrumento pedagógico de qualidade”, explicou Altair de Fátima Capela Sampaio, superintendente da Receita Federal.

O projeto Receita Cidadã transforma apreensões em ferramentas educacionais. De acordo com Carlos Túlio Lodi, coordenador do programa Destinação Social Sustentável, a ação permite que produtos de alto custo, que seriam descartados, sejam inseridos de forma responsável na sociedade.

“O aproveitamento social, em vez da destruição, transforma esses equipamentos em minicomputadores para escolas de ensino básico e universidades. Além disso, há economia, pois antes o contribuinte pagava pela destruição do material”, destacou Lodi.

Com o Programa Nacional Receita Cidadã, já foram entregues 1.830 unidades de TV boxes convertidas em minicomputadores no Pará. O programa abrange ainda os estados do Amazonas, Acre, Amapá, Rondônia e Roraima.

Os equipamentos reformulados por técnicos do IFPA e da Receita Federal receberam 346 aplicativos educacionais, abrangendo disciplinas como matemática, português, ciências, história, física e química. Além de jogos educativos e aplicativos como o LibreOffice, programas pedagógicos da grade estadual e livros de literatura diversa.

Esses dispositivos agora são instrumentos de aprendizado em regiões onde o acesso à tecnologia é escassa, inclusive operando sem o acesso a internet, sendo voltada a estudantes da rede pública municipal.

Programa Receita Cidadã

Além dos TV boxes, o programa também reaproveita produtos como roupas e calçados apreendidos, que antes eram destruídos. As peças são doadas a escolas e entidades sem fins lucrativos, que podem usá-las ou revendê-las para arrecadar fundos.

“Esse trabalho integra o Programa de Cidadania Fiscal da Receita Federal, dentro do Programa Receita Cidadã, que busca transformar apreensões em benefícios sociais e ambientais”, finaliza Altair.

