Receita Federal flagra 55 quilos de skunk escondidos em reservatórios de óleo no Pará

Mais de 50 quilos de skunk foram aprendidos com ajuda de cadela farejadora na Grande Belém — Foto: Receita Federal/Divulgação

Droga saiu de Manaus e ia para o sudeste do país, segundo a Receita. Cadela farejadora ajudou a encontrar tijolos de entorpecentes em Ananindeua.

A Receita Federal apreendeu 55 quilos de skunk escondidos em reservatórios de óleo em Ananindeua, na Grande Belém. A droga estava em uma transportadora e foi achada com ajuda de uma cadela farejadora.

Imagens divulgadas pela Receita mostram quando os agentes federais encontraram a droga. Eles precisaram derramar o líquido para retirar 52 tijolos de uma substância análoga ao skunk.

A suspeita é que a droga tenha saído de Manaus (AM) com destino ao sudeste do país. A ação de combate ao tráfico ocorreu na sexta-feira (22) e foi divulgada neste sábado (23).

“A droga estava escondida em reservatórios de grande volume contendo líquido oleoso, camuflada como carga comum.

A confirmação contou com o apoio da cadela farejadora Isa”, detalhou a Receita em nota.

O material apreendido foi encaminhado à Polícia Federal, que deve instaurar inquérito para investigar o caso.

A apreensão ocorreu após investigação e foi realizada por servidores da Alfândega de Belém e da Divisão de Repressão ao Contrabando e Descaminho (Direp). Não foi informado se algum suspeito foi identificado, nem detalhes sobre a carga.

Fonte: g1 Pará e TV Liberal — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/08/2025/10:35:47

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...