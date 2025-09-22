Recém-casados morrem em acidente no Pará; motorista apresentava sinais de embriaguez

O casal João Prudêncio e Maynara, que havia se casado no fim de agosto, morreu após ser atingido por um carro; condutor foi levado ao hospital em estado grave

Na madrugada deste domingo (21), por volta de 0h10, um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro resultou na morte de um casal jovem em Parauapebas. O episódio ocorreu na Rodovia Dr. Faisal Salmen (PA-275), em frente ao Lago do Bairro Nova Carajás, encerrando um sábado marcado por brigas e outros acidentes registrados após a cavalgada de abertura da Feira de Agronegócios de Parauapebas (FAP).

As vítimas foram identificadas como João Prudêncio e Maynara, casados há menos de um mês. Eles estavam em uma motocicleta Yamaha MT-03 preta quando colidiram frontalmente com um Ford Ecosport. Testemunhas relataram que o veículo trafegava na contramão e com os faróis apagados. O impacto provocou a morte imediata do casal no local.

O condutor do Ecosport apresentou sinais de embriaguez, segundo relatos de populares, incluindo odor de álcool, fala desconexa e desorientação. O motorista foi contido por pessoas que presenciaram o acidente e, posteriormente, socorrido pelo SAMU em estado grave, sendo encaminhado à sala vermelha do Hospital Geral de Parauapebas (HGP).

Equipes da Polícia Militar, Departamento Municipal de Trânsito e Transporte (DMTT), SAMU e Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local para isolar a área, realizar perícia e recolher os veículos envolvidos. Os corpos do casal foram encaminhados ao IML para os procedimentos legais.

O acidente ocorre no contexto de um fim de semana de intensa movimentação em Parauapebas, com registro de brigas e incidentes após a cavalgada da FAP, que atraiu milhares de pessoas à cidade.

A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar as circunstâncias da colisão, que resultou na morte de duas pessoas.

Fonte: Portal Debate/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/09/2025/05:15:21

