Recém- nascida é sequestrada no colo da mãe por grupo armado em Alagoas

Foto: Reprodução | Uma bebê recém-nascida foi sequestrada na manhã desta sexta-feira (11), no município de Novo Lino, interior de Alagoas, a cerca de 100 km da capital Maceió. Ana Beatriz Silva de Oliveira, de apenas 15 dias, foi arrancada dos braços da mãe, Eduarda Silva de Oliveira, 22 anos, por quatro criminosos armados, em um ponto de ônibus às margens da BR-101. Os sequestradores fugiram em direção ao estado de Pernambuco e ainda não foram localizados até o fechamento desta edição.

De acordo com a Polícia Civil de Alagoas, os suspeitos — três homens e uma mulher — estavam em um veículo Corsa Classic preto. Um dos criminosos desceu do carro, apontou uma arma para a mãe e exigiu que ela entregasse a criança. Diante da ameaça de morte, Eduarda não teve escolha. “O carro foi parando aos poucos, abaixou o vidro e o cara já apontou a arma. Eu ia correr, mas ele disse ‘se você correr, eu atiro’. A mulher disse ‘não corra não’. Foi quando dois desceram e pegaram minha filha à força. Eu não ia dar, mesmo que me atirassem”, relatou, emocionada.

A jovem mãe aguardava o transporte escolar com o filho mais velho, de 5 anos, quando foi surpreendida pelo grupo criminoso. Durante o depoimento, ela contou que um dos sequestradores é um homem moreno, com uma tatuagem no peito, e a mulher que o acompanhava tem cabelos loiros. A Polícia Civil divulgou imagens do veículo usado na ação para ajudar nas buscas.

Em resposta ao crime, a Secretaria de Estado da Segurança Pública de Alagoas montou uma força-tarefa integrada pelas polícias Civil e Militar, com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF). As investigações avançaram até Pernambuco, onde um veículo com as mesmas características foi encontrado abandonado em Vitória de Santo Antão. Dentro do carro, a polícia encontrou três placas diferentes. Um homem foi preso, mas até o momento, a recém-nascida ainda não foi localizada.

O caso é tratado como prioridade pelas autoridades. O delegado Rubens Cerqueira, responsável pelo plantão em Novo Lino, ouviu a mãe e o tio da criança, enquanto o inquérito será conduzido pelo delegado Paulo Cerqueira. “Estamos trabalhando incansavelmente com o apoio das forças de segurança de Alagoas e Pernambuco para localizar a bebê e responsabilizar os autores desse crime bárbaro”, afirmou a SSP por meio de nota.

As investigações seguem em andamento, e qualquer informação que possa contribuir com o paradeiro da criança pode ser repassada de forma anônima pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido.

Fonte: Portal Meio Norte e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/04/2025/07:10:28

