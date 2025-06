Recém-nascido é encontrado abandonado em casa alagada e em construção no Pará

Recém-nascido é encontrado abandonado em casa alagada no Pará — Foto: Reprodução / TV Liberal

Bebê passou a noite sob chuva e foi resgatado com picadas de insetos pelo corpo; caso é investigado pela polícia de Oeiras do Pará.

A Polícia Civil investiga o abandono de um recém-nascido dentro de uma casa em construção alagada em Oeiras do Pará, nordeste do Pará. Neste sábado (14), o bebê já tinha recebido alta hospitalar após atendimento médico e estava em um lar temporário.

O bebê foi encontrado na manhã de sexta-feira (13) em uma área próxima ao lixão. Segundo moradores, o bebê — do sexo masculino — teria sido deixado no local ainda na noite de quinta-feira (12). A criança de 51 centímetros e mais de três quilos estava sobre uma toalha molhada – veja no vídeo acima.

Testemunhas relataram que o bebê passou a madrugada exposto ao relento, sob forte chuva, e apresentava diversas picadas de insetos pelo corpo no momento do resgate. Apesar da situação crítica, ele foi socorrido e encaminhado imediatamente a uma unidade de saúde do município.

De acordo com a equipe médica que atendeu o recém-nascido, o quadro de saúde é estável. Ele passou por observação e recebeu cuidados médicos.

A criança está em um lar provisório junto a uma família cadastrada junto ao município. Eles o registraram com o nome de Pedro Daniel.

A Polícia Civil investiga o caso sob sigilo para identificar os responsáveis pelo abandono. Até o momento, ninguém foi preso. O Conselho Tutelar também acompanha a ocorrência.

